美中兩副手會面 范斯、韓正談對話與合作

中國國家副主席韓正（左）十九日在華府會見美國新任副總統范斯（右）。（美聯社）

2025/01/21 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此美中因為貿易與科技競爭以致關係緊張之際，中國國家副主席韓正十九日在華府分別與美國新任副總統范斯及包括挺川的特斯拉執行長馬斯克等美國工商界人士進行會面，強調美中合作的重要性，凸顯北京力圖在美國新總統川普正式上台前，為雙邊奠定正面基調。

川普上月初邀請中國國家主席習近平出席他的就職典禮，韓正此行是以習近平特別代表之姿赴美，並於觀禮前與美國政商界要人會面。根據新華社報導，韓正與范斯會面時，傳達習近平的問候與恭賀，並稱盼與美方一同落實日前川習熱線達成的共識，推動中美關係穩定、健康、可持續發展…「只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就一定能夠相互成就，造福兩國，並為世界和平與發展做出重要貢獻」。

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至於美中經貿關係，儘管韓正並未提及川普揚言要提高的中國進口產品關稅，但也坦承有分歧摩擦，強調雙方應就此加強對話與協商；范斯則稱經貿關係對美中都很重要，美國願與中國發展長久、富有成果的關係，並加強雙方在國際和區域議題上的對話合作，共同促進世界和平穩定。

此外，韓正在與馬斯克會面時還暗示繼續投資中國，稱歡迎包括特斯拉在內的美企抓住機遇共享中國發展成果，以促進中美經貿關係；馬斯克則稱特斯拉願深化對中投資合作。韓正同日在與美中貿易全國委員會、美國商會等工商界人士代表會面時，也強調兩國合作，期盼美企繼續投資中國，以穩定雙邊關係。

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