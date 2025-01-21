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    禁令可望延後 TikTok恢復美國業務

    （彭博）

    （彭博）

    2025/01/21 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕拜美國準總統川普表態希望美中合資接管TikTok（抖音國際版）在美業務後，一度因禁令生效而暫停服務的美國TikTok又滿血復活；中方呼籲美國傾聽理性之聲。科技富豪馬斯克則趁機為自己的社群平台Ｘ在中國被禁喊冤，要求改變不公平情況。

    根據即將卸任的拜登總統去年簽署的法案，TikTok必須在十九日出售在美資產，否則將在美遭禁，包括停止服務與無法新下載，但若在與母公司北京「字節跳動」分拆上有所進展，則可延後執行禁令。始終未出售在美業務的TikTok因此在十八日晚間自行停止在美服務。

    十九日一早，在眾美國TikTok用戶的哀號中，川普在其自創社群平台Truth Social上發文承諾，上台後會發布推遲TikTok禁令，以便爭取時間就TikTok出售在美業務「達成協議」；川普還呼籲美國要能控制未來TikTok在美業務，希望在未來美中合資的TikTok美國分公司中，美國能佔五十％的所有權，藉此拯救TikTok，使之掌握在好人手裡。川普還說，TikTok的價值可能飆漲到「數千億，甚至數兆美元」。

    TikTok在川普發文後宣布恢復在美業務，十九日午後重新在美國上線。TikTok並未回應川普主張美國應該對TikTok美國分公司有一半控制權說法，但在Ｘ上的發文中感謝川普對TikTok的服務提供者（像是提供TikTok美國業務雲端運算供應商「甲骨文」等）提供必要的釐清與保證，即這些TikTok的服務提供者不會因為讓一．七億TikTok美國用戶能用TikTok而挨罰。

    韋德布希證券分析師艾夫斯稱此大逆轉是TikTok的大勝，與川普的政治勝利，並將此喻為美中間的一場賭很大的博弈。

    馬斯克不平︰Ｘ在中國被禁

    馬斯克十九日重申他長期反對禁用TikTok的立場，他在Ｘ發文，指禁止TikTok違反言論自由，「但現在的狀況是TikTok可以在美營運，Ｘ卻在中國被禁，這是不公平的，需要做出一些改變」。

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