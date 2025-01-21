就任首日可能簽逾兩百道行政命令／邊境處理、撤銷拜登施行措施 列首要

美國總統川普。（美聯社）

2025/01/21 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普誓言廿日完成就職、入主白宮後，立即以大量行政命令改變國家，數量或超過兩百項，涵蓋邊境、能源和政府改革等事務。華爾街日報引述共和黨知情人士說法，初期的行政命令將以「邊境為重」，並撤銷前總統拜登自二○二一年上任以來施行的措施。

報導指出，白宮政策副幕僚長米勒十九日向資深共和黨領袖簡報新政府計畫，包括宣布美墨邊境進入「國家緊急狀態」，撤銷拜登政府施行的DEI（多元、平等、包容）命令，以及放寬海上、聯邦土地能源開採限制。

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對美墨邊境發布國家緊急狀態後，將可動用額外的五角大廈資金和資產應對。川普也預料會指示軍隊協助在邊境建造更多基礎設施，以及重新發布「留在墨西哥」政策。這項川普曾在二○一九年實施的命令，要求尋求庇護的南部邊境移民在等待法院程序期間留在墨西哥北部。

將對主要城市移民發動突襲搜查

川普還計畫指定販毒集團為外國恐怖組織，並透過旅行禁令等方式限制入境美國領土。

除了邊境政策，川普幕僚規劃在新政府就任後數日對數個主要城市發動移民突襲搜查，首波目標為芝加哥、波士頓、華盛頓、邁阿密、洛杉磯、丹佛、紐約和聖安東尼奧。搜查規模和城市數量將視情況而變。

針對政府改革，川普的其中一項命令為重拾二○二○年十月卸任前夕簽署，被稱為「Ｆ清單」（Schedule F）的聯邦政府公務員任用修正命令。此命令將使一定數目的職務喪失公務員保障，更容易遭到解僱，效果在於增加總統的人事掌控權。這道命令在二○二一年拜登上任後廢除。

能源政策方面，川普的命令將使國家進入「能源緊急狀態」。據路透指出，川普交接團隊成員建議全方位削減電動車及充電站的補助措施，增強阻擋從中國進口汽車、零件、電池原料力道，還要施加全球性的電池原料關稅，藉此強化美國生產，再與個別盟友商談豁免。不僅如此，還會仿照第一任期，再次退出「巴黎氣候協定」。

另外，川普先前已經預告，要在上任第一天對鄰國加拿大、墨西哥向美國出口的所有產品徵收廿五％關稅，作為對非法移民、跨境犯罪和毒品的回應。

行政命令不必經過國會同意便能向聯邦政府發布施行，是美國總統直接改變政策和施政方向的手段。據報川普光是第一日就會簽署超過兩百道行政命令，一舉超過拜登過去四年簽署的一六○項。川普第一任期總共簽署的行政命令為二二○項。

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