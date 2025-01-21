川普誓言︰終結過去四年美國衰退

美國總統川普在19日「勝利集會」尾聲，與競選期間成為非官方熱門歌曲「Y.M.C.A.」的原唱迪斯可團體「村民」在台上同樂。（美聯社）

2025/01/21 05:30

就職前夕「勝利集會」 暢談邊境移民、精簡政府效能等施政主軸

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普十九日在華府第一資本體育館舉行就職前夕「讓美國再次偉大勝利集會」，承諾要終結過去四年的「美國衰退」，為國家的力量和繁榮開展全新一日，誓言「我將以歷史留名的速度和力量，修復我國的每一個危機」。

請繼續往下閱讀...

川普在演說中預告，「美國人民對我們賦予信任，作為回報，我將回饋他們放眼美國歷史上任何總統中最好的第一日，最盛大的第一週和最卓越的就職百日」。

川普談話主題聚焦邊境、移民、跨性別、能源和精簡政府效能等施政主軸，向支持者喊話，「我們要阻止我國邊境受到的侵略」，以及把「跨性別的狂亂」從校園中清除，阻止跨性別運動員參加女子賽事等，還要釋出前總統甘迺迪和民權領袖馬丁．路德．金恩等人的遇刺檔案。

川普宣示將修復「拜登政府的每個極端且愚蠢的行政命令」，強調「你們會目睹讓你們感到無比高興的海量行政命令」。外媒指出，川普會在廿日上任後，立即簽署超過兩百道行政命令，預料涵蓋邊境安全、大規模驅逐、石油和天然氣增產、撤銷前政府的多元措施，以及赦免二○二一年一月六日國會山莊暴動中遭定罪者等。與之對照，前總統拜登過去四年簽署的行政命令共一六○道。

即便已和選舉無關，本場勝利集會的風格、形式與川普競選期間的造勢大會如出一轍。現場支持者穿戴「MAGA」（讓美國再次偉大）標語的帽子和飾有川普元素的衣物。上台發言的嘉賓包括終極格鬥冠軍賽（UFC）總裁白大拿及兩名兒子小唐納和艾瑞克，皆是選舉期間的熟面孔。

將在新政府扮演重要角色的全球首富馬斯克，在川普引介下登台發言，「這次的勝利只是個開始」、「最重要的是做出重大改變，為美國往後數個世紀和長久未來的強盛打下基礎」。大會尾聲，請來已成為川普非官方主題曲「Y.M.C.A.」原唱，美國迪斯可團體「村民」上台演出。

自認還未踏進白宮 已對國家做出改變

川普稱自己還未踏進白宮橢圓辦公室，便已經對國家做出改變，在全球引發「川普效應」。他提到，許多企業正相繼準備擴展在美國的運作，還透露蘋果執行長庫克表達正計畫在美國進行大型投資。川普還提及恢復中國短影音軟體「TikTok」和加薩走廊停火等成果，「我們在還沒成為總統所達到的成就，已經超越他們過去四年執政的成績」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法