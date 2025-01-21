川普就職 重返白宮開啟第二任期 誓言帶領美國走向團結 改變國家

美國總統當選人川普（右二）與夫人梅蘭妮亞20日抵達白宮，與將卸任的拜登總統（左二）和第一夫人吉兒茶敘，並於白宮外合影留念。（路透）

2025/01/21 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普於美東時間廿日中午十二點（台灣時間廿一日凌晨一點）宣誓就職，展開第二任期，成為第四十七任總統。由於氣候嚴寒，就職典禮四十年來首度移師室內，改在國會山莊的圓形大廳舉行，由聯邦最高法院首席大法官羅伯茲主持川普宣誓。

據華爾街日報取得的講稿，川普在就職演說中表示，他滿懷信心與樂觀重返總統職位，誓言帶領美國走向團結與希望，並號召「常識革命」，「改變的浪潮正席捲這個國家」。

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川普與夫人梅蘭妮亞一早先到聖約翰教堂祈禱，隨即前往白宮，與拜登總統和第一夫人吉兒茶敘，之後一起乘車前往國會山莊參加典禮，象徵完成政權交接。四年前，川普並未出席拜登的就職典禮。這次，包括拜登、歐巴馬、柯林頓與布希四位卸任總統全部出席。

拜登遵循傳統 白宮留信祝福川普

拜登遵循交接傳統，在離開白宮橢圓形辦公室前，於「堅毅書桌」上留下一封卸任信給川普，表達祝福與建言。就職典禮後，川普舉行送別拜登儀式。

川普邀請包括阿根廷總統米雷伊和義大利總理梅洛尼等外國領袖出席典禮，打破自一八七四年有紀錄以來，外國領導人不曾參加美國總統就職典禮的慣例。

與戶外場地不同，圓形大廳原本只能容納約六百人，但最後擺放約七五○把椅子，超出預期。典禮嘉賓雲集，包含特斯拉執行長馬斯克、亞馬遜執行董事長貝佐斯、TikTok執行長周受資等科技巨頭均出席。原定於賓夕法尼亞大道的遊行，因天候因素改至市中心可容納兩萬人的第一資本體育館舉行。

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