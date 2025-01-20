主攻南海主權議題施壓北京 菲律賓爭取進聯合國安理會

中國海警船經常在南海主權爭議水域對菲國船隻發射水砲，令菲國政府和人民十分不滿。（法新社）

2025/01/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓將爭取二○二七到二八年聯合國安全理事會非常任理事國，且入選希望濃厚。香港南華早報十九日引述分析指出，馬尼拉的目的是將南海主權議題推上更高的世界舞台，這可能會讓北京「難堪」，並促其做出妥協。

菲國總統小馬可仕週末在總統府舉行的一場酒會上表示，菲國在維持和平、建立共識和促進合作方面的「豐富經驗」，是其競選二○二七至二八年安理會非常任理事國的基礎，必須進一步加強多邊主義、凸顯「基於規則的國際秩序」，並改革安理會，維護菲國在全球外交中的地位。

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分析指出，小馬可仕的主張有著明確戰略意圖，即利用安理會席位來施壓北京。憑藉安理會席位，馬尼拉可以提出與南海相關的決議。

華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的「亞洲海事透明倡議」主任波林補充道，儘管馬尼拉提出的決議肯定會被中國動用常任理事國否決權駁回，但表決結果會讓北京感到尷尬，如再加上大會額外決議和新仲裁結果，這將讓北京付出代價，促使北京做出妥協。

美菲攜手 今年首度南海聯合軍演

在另一方面，菲律賓軍方十九日表示，美菲已於十七、十八日舉行今年首次的「海上合作行動」聯合演習，為兩國自二○二三年以來，第五度在南海執行此一聯合軍演。美方參演軍艦包括卡爾文森號航艦打擊群，菲方則出動巡邏艦及空軍搜尋部隊。

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