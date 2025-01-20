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    尹錫悅遭羈押 支持者砸法院

    大批南韓總統尹錫悅的支持者十九日凌晨試圖衝進首爾西區法院外，警方出手驅散聚集在法院外的抗議群眾。（歐新社）

    大批南韓總統尹錫悅的支持者十九日凌晨試圖衝進首爾西區法院外，警方出手驅散聚集在法院外的抗議群眾。（歐新社）

    2025/01/20 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓前總統尹錫悅因涉嫌於去年十二月三日頒布戒嚴令，被控叛國罪，十九日凌晨遭法院以「可能湮滅證據」為由裁定羈押。這是南韓史上首次現任總統被捕入獄。尹錫悅的支持者隨即暴力襲擊首爾西部地方法院，要求釋放尹錫悅，造成法院建築受損並多人受傷，警方已逮捕八十六名抗議者。尹錫悅則透過律師表示，拒絕調查問訊。

    南韓首位現任總統被捕入獄

    逮捕令發布後，約凌晨三點，數十名尹錫悅支持者闖入法院大樓。抗議者翻越圍牆、砸毀門窗、投擲滅火器，甚至襲擊載有高級公職人員犯罪調查處（公調處）調查人員的車輛，並辱罵批准逮捕令的法官。法院內部遭嚴重破壞，場面極為混亂。

    當局調派約一千四百名警力，包括全副武裝鎮暴警察，經歷三小時驅散抗議者。警方說，有九名員警受傷，其中五人傷勢嚴重。

    尹錫悅透過律師表示，他理解支持者的暴力行為，但呼籲和平表達意見，並要求警方寬容處理。他辯稱頒布戒嚴令是為維護憲政秩序，並誓言透過司法程序證明其正當性。

    對於法院批准羈押，尹錫悅的律師錫東鉉（譯音）發表聲明，批評此舉為「法治已死」，並質疑六小時戒嚴令如何涉及更多證據湮滅。南韓總統辦公室則質疑此裁定標準不一，有失公允。

    公調處反駁稱，對裁定不服應循司法途徑救濟，並對尹錫悅方面否定司法體系的行為表達遺憾。最大在野黨共同民主黨支持法院裁定，認為這是「重建憲政秩序的基石」，並主張應嚴懲尹錫悅。

    公調處與警方、軍方展開聯合調查，可拘留尹錫悅至多廿天，並將案件移交檢方起訴。調查重點在於尹錫悅頒布的戒嚴令是否構成內亂罪。南韓法律規定，總統雖享有廣泛豁免權，但叛國罪不在此限。若檢方以內亂及濫權罪起訴尹錫悅，他可能面臨最長六個月羈押。根據南韓法律，策劃內亂最高可判處死刑或無期徒刑。

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