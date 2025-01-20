中製運動攝影機 NASA、美軍都在用

研究指出，NASA與美軍使用的中國深圳科技公司「影石科技」（Insta360）攝影機可能造成嚴重國安風險。圖為北京街頭的一座處監控攝影機。（路透）

2025/01/20 05:30

伺服器設置中國、俄羅斯 外媒示警威脅美國國安

〔編譯林家宇／綜合報導〕由美國「新聞週刊」（Newsweek）掌握到的最新研究示警，包括美國航太總署（NASA）、美國空軍和許多美國民眾，正在使用伺服器設置於中國、俄羅斯的中國製運動相機，對美國國家安全造成潛在風險。

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報導揭露的企業為研製攝影器材的中國深圳科技公司「影石科技」（Insta360）。卅三歲創辦人兼副總裁劉靖康，在具中國官方色彩的第五屆世界客屬青年大會被任命為推廣大使，顯示出與中國共產黨之間的聯繫。

由五角大廈資助的「視差研究」情報研究主任艾德斯與另一位不具名科技專家，對「Insta360 X4」全景運動相機進行研究後發現，器材的資料與二七六個外國端點對接，許多位於中國和俄國，其中有十二個屬於短影音軟體TikTok母公司「北京字節跳動」，以及遭美政府制裁的科技公司「華為」和中國國有電信公司「中國電信」。

專家指該攝影機能主被動蒐集資訊

作者指出，「這些攝影機能夠主動、被動地持續蒐集關鍵國家安全資訊，其精準性是人為等其它任何方式難以企及的程度」。

研究指出，Insta360攝影機已充分融入NASA業務之中，包括用於火星探測器「洞察號」和「毅力號」登陸直播等重要時刻，以及NASA設施的虛擬實境（VR）導覽。

對此，NASA回應，「NASA於二○一八年採購攝影機。Insta360的攝影機及其相應軟體所應用的設備並沒有與NASA網路連接」、「NASA電腦上使用的剪輯軟體遵循例行安全審計管控」。

不僅如此，Insta360攝影機也被用於記錄空軍戰鬥搜救直升機「HH-60鋪路鷹」、「V-22魚鷹」運輸機參與的行動，以及美陸軍「黑色匕首」的跳傘行動，甚至還在供應軍人用品的賣場上架。

其中，語音資訊在沒有用戶告知或明確資料用途政策情況下，透過Insta360裝置傳送給遭美政府制裁的科技公司「科大訊飛」伺服器。

作者指出，「資料的過度收集、語音外洩以及不安全的資料傳輸，為美國用戶的安全破口製造完美風暴」。

對此，Insta360通訊主管透過電子郵件回應，「用戶隱私是我們的首要優先，我們高度慎重處理有關事務」。

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