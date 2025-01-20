為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    TikTok禁令 川普︰可能寬限90天

    （法新社）

    （法新社）

    2025/01/20 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕中國科技公司字節跳動旗下短影音軟體「TikTok」在十九日「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA）禁令生效前一刻，自行於十八日中止美國服務，影響擴及全美約一．七億名用戶。於廿日就任的美國總統川普則表示，可能給予TikTok九十天展延期限尋求出路。

    TikTok自行於18日中止在美國服務

    雖然拜登政府表態無意對TikTok強制施行「不賣就禁」禁令，而是把決定權留給川普政府，TikTok仍以白宮的保證不足以避免應用程式關閉為由，自行停止在美服務，直到獲得官方更確切擔保。白宮新聞秘書尚皮耶聲明表示，「我們已經清楚且直接表明立場：採取執法行動的決定權將落在下一任政府身上」，稱TikTok的說法是一種「花招」。

    服務下線後，蘋果和谷歌應用軟體商店已無法下載TikTok。用戶打開應用程式，顯示的訊息為「抱歉，TikTok當前無法使用。很遺憾，法律禁止TikTok在美國運行，代表您無法在此刻使用服務。我們很慶幸川普總統已示意，一旦重返執政，將與我們就重新上架TikTok的解決方案合作。敬請關注發展」。

    川普十八日接受國家廣播公司新聞網（NBC）訪問時表示，可能在就任後恢復TikTok在美營運九十天，「我認為這確實是一個我們在檢視的選項。九十天的展延會是適當且最可能的做法」。若是決定延長TikTok在美壽命，川普可能於廿日宣布。

    獲邀出席總統就職典禮的TikTok執行長周受資早前發布影片向川普致謝，「能有一位真正理解我們平台的總統給予支持，令我們感激和欣喜」。

    Perplexity提與TikTok合併成立新公司解套

    依照法規，若TikTok顯示出達成交易的可能性，便允許寬限九十天。不過字節跳動的立場始終拒絕出售。與此同時，美國新創搜尋引擎公司「Perplexity」據報已向字節跳動提出計畫，由Perplexity與TikTok的美國分部合併成立新公司，讓字節跳動無須以出售的方式與TikTok脫鉤。

    新公司可讓大多數字節跳動投資人保留資產，並為Perplexity帶來更多影音內容。業界預估的交易額，由五百億美元（約一．六六兆台幣）起跳。Perplexity的投資人之一，亞馬遜創辦人貝佐斯亦受邀出席總統就職。TikTok對此暫無回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播