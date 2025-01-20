TikTok禁令 川普︰可能寬限90天

（法新社）

2025/01/20 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國科技公司字節跳動旗下短影音軟體「TikTok」在十九日「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA）禁令生效前一刻，自行於十八日中止美國服務，影響擴及全美約一．七億名用戶。於廿日就任的美國總統川普則表示，可能給予TikTok九十天展延期限尋求出路。

TikTok自行於18日中止在美國服務

雖然拜登政府表態無意對TikTok強制施行「不賣就禁」禁令，而是把決定權留給川普政府，TikTok仍以白宮的保證不足以避免應用程式關閉為由，自行停止在美服務，直到獲得官方更確切擔保。白宮新聞秘書尚皮耶聲明表示，「我們已經清楚且直接表明立場：採取執法行動的決定權將落在下一任政府身上」，稱TikTok的說法是一種「花招」。

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服務下線後，蘋果和谷歌應用軟體商店已無法下載TikTok。用戶打開應用程式，顯示的訊息為「抱歉，TikTok當前無法使用。很遺憾，法律禁止TikTok在美國運行，代表您無法在此刻使用服務。我們很慶幸川普總統已示意，一旦重返執政，將與我們就重新上架TikTok的解決方案合作。敬請關注發展」。

川普十八日接受國家廣播公司新聞網（NBC）訪問時表示，可能在就任後恢復TikTok在美營運九十天，「我認為這確實是一個我們在檢視的選項。九十天的展延會是適當且最可能的做法」。若是決定延長TikTok在美壽命，川普可能於廿日宣布。

獲邀出席總統就職典禮的TikTok執行長周受資早前發布影片向川普致謝，「能有一位真正理解我們平台的總統給予支持，令我們感激和欣喜」。

Perplexity提與TikTok合併成立新公司解套

依照法規，若TikTok顯示出達成交易的可能性，便允許寬限九十天。不過字節跳動的立場始終拒絕出售。與此同時，美國新創搜尋引擎公司「Perplexity」據報已向字節跳動提出計畫，由Perplexity與TikTok的美國分部合併成立新公司，讓字節跳動無須以出售的方式與TikTok脫鉤。

新公司可讓大多數字節跳動投資人保留資產，並為Perplexity帶來更多影音內容。業界預估的交易額，由五百億美元（約一．六六兆台幣）起跳。Perplexity的投資人之一，亞馬遜創辦人貝佐斯亦受邀出席總統就職。TikTok對此暫無回應。

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