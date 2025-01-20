行動外洩 川普新政府將重新擬定搜捕非法移民

川普將驅逐非法移民視為上任後的優先事項。圖為美墨邊境的柵欄，上頭被寫上「再見，川普」。（美聯社）

2025/01/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國媒體搶先披露川普新政府準備在就職隔天對芝加哥、紐約、邁阿密等「庇護大城市」的非法移民展開大搜捕後，川普任命負責控管移民的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）對外表示，川普正重新評估相關行動，將根據洩密狀況做出新的決定。

紐約時報十八日稍早引述兩名知情人士，以及檢視所取得的政府文件披露，廿日上任的川普新政府計畫自廿一日起的一週，在芝加哥等地展開大規模移民突襲行動，由移民暨海關執法局（ICE）出面搜捕沒有合法居留資格者，將他們遣送回國。消息提前曝光後，霍曼向華盛頓郵報表示，川普正在重新考慮此次的閃電執法計畫，「我們正在研究洩密事件，並將做出決定」。他也譴責，任何洩漏執法行動的行為，都會讓警察面臨更大風險。

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霍曼表示，ICE從川普就任起就會開始逮捕公共安全威脅和國家安全威脅，不受先前任何政府指導方針影響，且執法範圍是全國性，不是只有芝加哥。據了解，最先報導突襲行動的華爾街日報指出，霍曼上個月在芝加哥一次聚會上表示，川普政府將「在這裡」展開突襲，並威脅要起訴窩藏無證移民的市長強生。

霍曼進一步強調，相關行動不是要「清掃」社區，而是一個針對性執法計畫。他十八日稍早向福斯新聞表示，該計畫將迅速追捕七十萬名非法滯留且被下令驅逐的移民。

芝加哥社群平台WhatsApp數日前就有西班牙語貼文四處流傳，稱ICE將在川普就職當天早上五時至九時在該市巡邏，並從隔天起開始逮捕前往工作或回家的非法移民，近日外出的人已明顯減少。霍曼及川普其他幕僚表示，他們盼非法移民會因為擔心被捕，選擇「自我驅逐出境」。

美國國家廣播公司（NBC）十八日發布川普日前接受專訪的內容，重申大規模驅逐非法移民是其優先政策，但並未給出具體的時程或地點，僅說很快就會開始。川普也透露，就職首日簽署的行政命令數量將「破紀錄」，至少會在一百道左右。

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