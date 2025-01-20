川普就職演說 聚焦團結、力量、公平

就職前夕的川普與夫人梅蘭妮亞，在華府郊區的高爾夫俱樂部出席慶祝酒會，共同觀賞煙火表演。（路透）

2025/01/20 05:30

可望簽署逾百道「破紀錄」行政命令 首要驅逐無證移民

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普廿日正式就職，預計以「團結、力量、公平」為題發表演說，並將立即簽署數量「破紀錄」的行政命令，首要任務是驅逐無證移民、確保以色列與哈瑪斯確實停火、針對是否延後短影音平台TikTok禁令做出決定，同時也準備前往野火肆虐的南加州視察。美國執法機構為就職大典派出二．五萬名軍警待命，以防暗殺事件重演，但也有上萬「反川」民眾在華府集結抗議。

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2.5萬名軍警維安

川普與妻子梅蘭妮亞、子女巴倫和伊凡卡、女婿庫希納等家人，十八日晚間從佛州海湖莊園出發抵達華府。這趟飛行由卸任總統拜登派出C-32軍機執行，並定名為「特別空中任務四十七」，象徵川普即將就任美國第四十七任總統。這是卸任總統向新任總統致意的傳統，但四年前川普拒絕承認敗選，因此未派軍機迎接拜登，而是拜登自行乘坐私人包機前往華府。

川普當晚先前往華府郊區、維吉尼亞州史特林的高爾夫俱樂部出席慶祝酒會，在談話中特別稱讚他派出的中東特使魏科夫是「偉大談判者」，促成以色列和哈瑪斯達成停火協議，隨後與約五百名賓客一同觀賞煙火秀和音樂演出。川普十九日參加阿靈頓國家公墓獻花儀式，隨後轉赴華府第一資本體育館參加支持者集會，之後舉辦私人晚宴。就職日一早，川普將先前往聖約翰聖公會教堂舉行祈禱儀式，隨後赴白宮與拜登伉儷共進茶點。

由於天氣嚴寒，川普宣誓就職地點從美國國會大廈西草坪移至國會大廈圓形大廳，預定廿日中午十二時進行（台灣廿一日凌晨一時）；原定沿著賓夕法尼亞大道經過白宮的遊行，也將改在第一資本體育館內舉行。這是雷根總統在一九八五年一月第二次就職以來，首次將總統就職大型活動移往室內。川普向美國國家廣播公司（NBC）透露，他的就職演說將以「團結、力量、公平」為題，為四年施政定調。川普也稱儀式改室內是正確決定，「我們會很舒服」。

不過，原定前往觀看川普就職的逾廿二萬名持票賓客中，大多數人將無法現場參與，且僅兩萬人能進入第一資本體育館觀看直播。部分特地前往華府的支持者稱不會感到失望，因為「週一，我們將奪回我們的國家」。

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