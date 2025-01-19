大砍舊規 川普政府監管大鬆綁

美國新任總統川普上台後，號稱將展開美國史上最徹底的政府監管大鬆綁，大砍來自聯邦政府行政當局的規定，力求每增加一項新規定，就砍掉十項既有規定。（美聯社檔案照）

2025/01/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報十八日報導，即將宣誓就職的美國新任總統川普已表示，上台後將展開美國史上最徹底的政府監管大鬆綁，大砍來自聯邦政府行政當局的規定；新設的體制外單位「政府效率部」（DOGE）與國會共和黨人將協助川普，力求每增加一項新規定，就砍掉十項既有規定。

推一項新規 須砍十項既有規定

共和黨向來信守「小而美」政府體制，認為放鬆政府監管可解除對經濟的束縛。共和黨籍聯邦參議員克芮麥（Kevin Cramer）就說，民眾了解到政府已經過時，「我們需要能夠以中國的速度前進」。川普在其總統第一任期時曾力圖削減政府繁文縟節，並設下每新增一項新規定就要取消兩項規定的目標；如今再次上台將更上一層樓，每增加一項新規定就砍掉十項規定。

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由於此等限縮政府監管的規模太大，可能需要獲得國會支持才能落實；而主張大政府的民主黨議員，自然不太可能讓川普稱心如意。此外，部分企業與消費者團體也打算訴諸法律予以反擊，意味川普第一任期在移民、健保與環境等方面的行政行動所招致的法律糾紛恐將再現。

報導指出，負責形塑與執行鬆綁政府監管的機構，是新設的政府效率部與白宮管理及預算局（OMB）。政府效率部的兩名負責人—全球首富馬斯克與印度裔企業家拉馬斯瓦米，去年底曾投書媒體，痛批非民選官僚制定的法規，造就冗員叢生與財政負擔；川普欽點的新任OMB局長伏特（Russell Vought），則在參議院任命聽證會上表示，川普已承諾美國民眾，聯邦政府是要為所有美國人、而非官僚利益而賣命。

身為保守派大將的伏特力主廢除所謂「行政國家」，挑戰職業公僕，他在川普首度執政時也曾擔任OMB局長，曾協助制定旨在取消聯邦職員工作保護的行政命令。該命令在現任總統拜登上台後被撤，如今則可能隨川普回鍋而起死回生，甚至更為嚴苛，迫使部分聯邦職員辭職。

此外，預料川普將動用名為「國會審查法」的立法工具，使其能在國會協助下，推翻拜登政府在卸任前數月實施的規定。

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