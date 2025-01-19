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    中國軍機掩體倍增 美強化印太空軍基地防禦

    美國太平洋空軍表示，正提升印太空軍基地的防禦能力，每日做好準備，應對任何對印太自由開放的威脅。圖為關島安德森空軍基地的戰機群。（路透檔案照）

    美國太平洋空軍表示，正提升印太空軍基地的防禦能力，每日做好準備，應對任何對印太自由開放的威脅。圖為關島安德森空軍基地的戰機群。（路透檔案照）

    2025/01/19 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕「美國之音」（VOA）十七日報導，在華府智庫「哈德遜研究所」示警美國的印太基地恐難以抵禦中國攻擊後，美國太平洋空軍表示，美軍正提升印太空軍基地的防禦能力，「持續提升戰場態勢、作戰優勢，以及整合盟友與夥伴的同時，印太空軍每日做好準備，應對任何對印太自由開放的威脅」。

    哈德遜研究所八日發布報告指出，美國在印太地區抵禦敵方軍機攻擊的掩體數量正落後於中國，除非美國強化在印太盟友的基地防禦工事，否則基地內的軍機恐在面對中國打擊時遭受重大損失。

    報告揭露，中國的軍機掩體自二○一○年代以來增加兩倍之多，數量超過三千座。坐落於台灣海峽一千海里內的一三四座空軍基地，有六五○座經過強化的機堡，以及近兩千座尚未強化的單獨軍機掩體。相較之下，美國新增的強化掩體數量為兩百座。自二○一○年代以來，台海一千海里內及南韓外圍的非強化機堡僅四十一座，意味著台海一旦爆發戰事，美中兩軍相互轟炸的情況下，美國將是受創較深的一方。

    對此，太平洋空軍發言人表示，「我們持續投資基礎建設和科技，藉此強化我軍橫跨戰區的基地、設施韌性與存續能力，加固機場和建築之餘，同步投資先進安全系統來保護我方人員和資產」。透過二○二四財政年度「太平洋嚇阻倡議」，空軍獲得九．一六六億美元（約三○一億台幣）經費授權，提升後勤、維修能力，以及在印太預先部署設備、彈藥、燃料和物料。

    哈德遜研究所報告另提及，自二○一○年代以來，中國在台海一千海里內新增廿條跑道和四十九條滑行道，美國僅各新增一條。華府智庫「史汀生研究中心」資深研究員格里科指出，對包括日本在內的太平洋美軍基地的攻擊，可能在衝突爆發前十二天阻礙美國空軍執行戰鬥機行動。不僅如此，中國還能藉由飛彈摧毀跑道和空中加油機，使駐日美軍基地失能超過一個月。

    除了加固機場掩體，前美軍太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德強調分散軍力部署的重要性。「蘭德公司」資深國防研究員班奈特（Bruce Bennett）也指出，機堡是防禦非核武器的關鍵，但若面對的是核武威脅，分散機場更加重要。

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