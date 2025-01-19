川普就任隔日 QUAD外長開會

查哥斯群島最大島嶼狄耶戈加西亞島，是伊拉克及阿富汗衝突期間長程轟炸機的起飛地點，被美國視為中東、南亞和東非安全行動不可或缺的平台。（法新社檔案照）

2025/01/19 05:30

傳達美對印太地區承諾不變 消除盟國疑慮

〔編譯林家宇／綜合報導〕在美國候任總統川普高舉「美國優先」政策引發盟友疑慮之際，美國媒體引述知情人士披露，川普將在就職後隔日，召開與日本、印度和澳洲的「四方安全對話」（Quad）外交部長會議，緩解重要區域盟友對於美國孤立主義的不安。

新政府也重視強化盟友關係 抗衡中國

政治新聞網站「Politico」報導，雖然川普與現任總統拜登的全球觀點大相逕庭，但Quad外長會議顯示，川普新政府對強化區域夥伴關係抗衡中國的重視。日本外務大臣岩屋毅、印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和澳洲外長黃英賢，都將參加廿日的川普就職典禮，Quad外長會議將由準國務卿魯比歐主持。

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這場會議的用意在於傳達「在新任政府治理下，美國對印太地區的承諾不會改變」。魯比歐和白宮國家安全顧問提名人瓦爾茲（Mike Waltz）均屬對中強硬派，批評拜登政府對抗北京力道不足，但也支持提升其任內建立的盟友網絡。

有助熟悉彼此、檢視定位 表達延續性

「路透」報導，鑑於這場會議的時間點，締結新倡議的可能性不大，但傳達的將是強而有力的訊息。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）澳洲所所長厄德指出，該會議的作用會是讓各方熟悉彼此、檢視Quad的定位、表達延續性，並開始構思各方欲進行的對話方向。

路透指出，黃英賢可能尋求確保川普政府貫徹攸關坎培拉核動力潛艦建造的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）；岩屋毅已表示，將著重於日本能夠提供美國的經濟、國安價值；印度外交部則期盼提升雙方在科技和綠能方面的合作。

英交還查哥斯群島主權 川普有意見

另一方面，英國「每日電訊報」報導，川普團隊要求英國政府暫緩將印度洋查哥斯群島（Chagos Archipelago）主權交還模里西斯。川普將在入主白宮後立即檢視查哥斯群島的主權移交方案，審查最大島嶼狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）空軍基地機密情資，以及島嶼所有權的法律問題。魯比歐和瓦爾茲皆警告，歸還查哥斯群島恐助長中國在印太地區野心。

英國政府去年十月宣布，查哥斯群島將交還非洲國家模里西斯，但狄耶戈加西亞將持續供英美軍隊使用。狄耶戈加西亞是伊拉克及阿富汗衝突期間長程轟炸機的起飛地點，被美國視為中東、南亞和東非安全行動不可或缺的平台。

英國政府消息人士證實，川普團隊介入後，首相施凱爾延後宣布查哥斯群島主權歸還事宜。模里西斯也坦承，川普握有最終決定權。模里西斯是與中國簽訂自由貿易協定的第一個非洲國家，中國移民人數眾多，農曆新年還是法定假日。

查哥斯群島最大島嶼狄耶戈加西亞島，是伊拉克及阿富汗衝突期間長程轟炸機的起飛地點，被美國視為中東、南亞和東非安全行動不可或缺的平台。（美聯社檔案照）

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