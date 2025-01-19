即將就職 備妥百份總統行政命令 川普移民、關稅新政 直接上路

美國新任總統川普，即將宣誓就職，備妥約一百份行政命令，繞過國會，推動邊境管制與調升關稅政策。（美聯社檔案照）

2025/01/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報十七日報導，即將宣誓就職的美國新任總統川普，將憑藉民意支持及官司勝訴等底氣，備妥約一百份行政命令，更積極地推動邊境管制與調升關稅政策，並突破總統權力界限，繞過國會逕自採取行動。

據報導，川普在就職前數日與國會參議院共和黨議員舉行的兩小時私下會談中明確表示，他不會坐等國會採取行動，來實施他最重要的優先政策：徹底改革移民制度，以及重塑美國及其經濟盟友和對手的關係。與會者透露，川普告訴參院的同黨同志，他已備妥約一百份行政命令，揚言不時會在這些議題上將總統權力發揮到極致，逕自著手處理這些議題。

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在華府建制派掣肘下，川普首任總統期間無法施行的經濟、移民、軍事與外交政策，預料將在他的第二任期繞過國會上路，衝擊全球體系。川普在第一任期就極為重視移民與貿易改革，如今重掌大權，勢必更積極地推動其民族主義式的貿易與移民議程。美國行政部門在執行移民法上大權在握，國會則會隨著時間授予總統更多的關稅權力，給予川普迫使全球敵友遂其所願的充分空間。不過，報導也指出，川普核心顧問團的內部分歧，仍有阻礙其雄心壯志之虞。

報導指出，關於全球關切的提高關稅，川普提出成立「對外稅務局」構想，在關稅上對中國和其他不同國家與產品採取綜合性行動。而為動用五角大廈額外資金與資產供邊境安全之用，預料川普將動用一九七六年通過的「國家緊急法」（NEA）。川普首度執政時就曾動用該法，繞過國會為阻絕非法移民的邊境圍牆籌措資金。

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