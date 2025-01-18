尹錫悅拒配合調查 遭聲請羈押

南韓總統尹錫悅（左）被逮捕前，據稱第一夫人金建希（右）的健康狀況已明顯惡化，幾乎無法進食，純粹靠藥物支撐。（美聯社檔案照）

2025/01/18 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）十五日逮捕總統尹錫悅後，十七日進一步以「涉嫌帶頭發動內亂、濫用職權妨害行使權利」為由，向首爾西區地方法院聲請羈押，寫下南韓政治史上首例。

南韓政治史上首例

公調處在逮捕尹錫悅後對其進行近十一小時調查，尹始終拒絕回答問題。被送往首爾看守所後，也不願再次前往公調處接受調查，並向法院申請拘留合法性審查，但遭法院駁回。尹錫悅律師石東炫（Seok Dong-hyeon，譯音）表示，尹在第一天就對調查員充分表達自己的基本立場，沒有理由回答調查員問題。

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若獲准將延長拘留廿天

由於逮捕令的拘留時限僅四十八小時，公調處遂在考量尹錫悅犯行嚴重性和再犯風險後，遞交逾一五○頁涵蓋警察廳國家偵查本部和檢方證據資料，向法院聲請羈押，獲准將延長拘留期限廿天。首爾西區法院已排定十八日下午對聲押尹錫悅進行必要性審查。

韓聯社指出，是否認定尹錫悅嫌疑，以及對其潛逃、毀滅證據風險的評估，將是法院重要判斷依據。尹錫悅則可能以法院管轄權異議和警衛問題缺席審查，屆時法院將對公調處的申請進行書面審查，或僅在檢察官和辯護人出席狀況下審理。

尹錫悅透過律師尹甲根向外界發布「致國民的一封信」，聲稱自己在拘留期間狀況良好，「我藉此時機整理自己的思緒」，「我已聽聞許多民眾在寒冬之中，為我們的國家團結走上街頭。我對你們熾熱的愛國情操表達誠摯感謝」。南韓明知大學政治學教授申烈認為，儘管遭到關押，尹錫悅仍可能與包括右翼網紅等支持者聯繫，再次為他集結抗爭。

執政黨「國民力量」議員尹相賢透露，尹錫悅遭逮捕前一刻泰然自若，甚至還幫律師團做三明治。公調處人員持逮捕令入內後，尹錫悅的要求之一，是再看自己的寵物犬一眼。

民調機構「韓國蓋洛普」十七日發布的最新調查顯示，一○○一名成年公民對「國民力量」支持率為卅九％，高於最大在野黨「共同民主黨」的卅六％，與去年十二月三日戒嚴風暴前的數字相當。政治人物方面，則以共同民主黨黨魁李在明的卅一％支持率居首。

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