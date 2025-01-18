嚴防駭侵 拜登最新行政命令瞄準中國

美國財政部長葉倫的電腦，去年12月遭中國駭客入侵，存取非機密檔案。（歐新社檔案照）

2025/01/18 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國政治新聞網站「Politico」十五日獨家報導，美國財政部長葉倫及其兩名副手的電腦，去年下半遇駭長達兩個半月，為中國政府主使的最新駭侵行動。彭博十六日也指出，美國最大固網及行動電話服務供應商「AT&T」系統去年遭駭客入侵，恐已竊得聯邦調查局（FBI）探員的通話與簡訊內容至少數十億筆，促使聯調局採取緊急措施，以保護秘密線人的身分。

即將卸任的美國總統拜登十六日發布行政命令，針對防範中國情報機構、俄羅斯勒索軟體集團、北韓加密貨幣竊賊、伊朗間諜，要求聯邦政府的軟體供應商，必須證明其產品內含可抵禦這些對象的嚴密安全功能。《紐約時報》同日指出，候任總統川普上台後，不確定是否會改變這項新規定，川普矢言對抗中國，但也打算鬆綁網路管制。

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財政部官員十五日已向國會通報，中國國家級駭客組織「絲綢颱風」（Silk Typhoon）去年九月卅日至十月十八日，藉由該部簽約的特權存取管理（PAM）供應商「BeyondTrust」產品漏洞，入侵財政部四一九台電腦、三○二九個文件，包括外來投資審查委員會（CFIUS）和外國資產管制辦公室（OFAC），所幸分析日誌後確認僅非機密檔案外洩。

駭客入侵財長葉倫電腦

彭博進一步引述知情人士報導，駭客存取葉倫電腦不到五十個非機密檔案，另入侵副部長艾迪耶摩、主管恐怖主義與金融情報的代理次長史密斯的電腦，達到聯邦體系最高層級，但其焦點置於財政部在制裁、情報及國際事務中的作用，並未進入該部電郵或機密系統。

至於AT&T被駭案，該公司去年七月已通報，證實約有一．○九億個內含二○二二年以來通話和簡訊紀錄的帳戶資料，在四月遭非法下載。彭博取得的文件顯示，該公司服務下的聯調局所有公共安全局處裝置相關數據應已全被盜，包括幹員手機號碼及其撥打及傳訊受話方號碼，但不含透過加密訊息應用程式傳送的資料。

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