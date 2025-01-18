英財相訪中後 中國超級使館有望「復活」

在英國財政大臣里夫斯訪問中國之後，英國外交大臣拉米和內政大臣古柏已表態支持具高度爭議的中國駐倫敦「超級大使館」興建計畫。（法新社檔案照）

2025/01/18 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕英國工黨自去年七月重新執政後積極發展對中關係。英國「每日電訊報」報導，在財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）近期訪問中國後，外交大臣拉米（David Lammy）與內政大臣古柏（Yvette Cooper）已表態支持具高度爭議的中國駐倫敦「超級大使館」興建計畫。

外交、內政大臣表態支持

據報導，拉米與古柏聯名致函處理國家基礎建設計畫申請等事務的「英國規劃監察局」，以「國家間在彼此首都具備運作得宜的外交場館之重要性」為由，支持中國興建超級大使館的計畫。

請繼續往下閱讀...

中國政府六年前買下倫敦塔周邊的英國皇家鑄幣廠舊址，規劃建造佔地約一萬九六七○坪的大使館建築群，規模是當前使館的十倍以上，也將成為中國在歐洲最大的使館。這項計畫引發英國中央、地方諸多疑慮，倫敦陶爾哈姆萊茨區議會已投票否決該計畫，倫敦警察廳亦以治安理由提出質疑。但拉米和古柏在信中聲稱，警方疑慮已在獲得更多細節後消除。

報導指出，聯名信將促使擁有最終決定權的副首相兼城鎮升級與房屋社區大臣芮納通過使館興建計畫。對此，英國政府發言人強調，國家安全是政府的首要職責，也會是整個程序的核心。

不僅如此，工黨政府十五日宣布，將重啟由保守黨提出、二○二三年五月獲得御准實施的旗艦法案「高等教育（言論自由）法」，但可能削減用以遏制中國影響力深入英國教育體系的海外資金審查措施。該法案旨在保障教職員、學生和訪問學者等學術人士，可在自認言論自由受侵害時，向高等教育獨立監管機構「學生事務辦公室」（OfS）發起訴訟，避免淪為「取消文化」（以社群力量抵制特定立場、價值觀者）受害者。

工黨挨批 又再次向中磕頭

法案還要求學生事務辦公室審查來自中國等海外資金來源，是否顯現對言論、學術自由的風險。對中強硬派人士認為，此舉有助於打擊利用資助和利益夥伴關係，扼殺國內批評北京的聲浪。英國影子教育大臣歐布萊恩痛批，「中國對包括我在內的國會議員進行駭客和制裁行徑，但我們又再次向中國磕頭」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法