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    加強嚇阻力 美10架F-35A飛抵沖繩

    美國空軍近日向日本派遣10架F-35A匿蹤戰機，13日飛抵沖繩嘉手納基地，以加強對中國和北韓的嚇阻力。（美聯社檔案照）

    美國空軍近日向日本派遣10架F-35A匿蹤戰機，13日飛抵沖繩嘉手納基地，以加強對中國和北韓的嚇阻力。（美聯社檔案照）

    2025/01/18 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十七日報導〕在美國候任總統川普就職前，美國空軍向日本派遣一批F-35A匿蹤戰機，已於十三日抵達沖繩嘉手納基地。綜合日本和美國媒體報導，這批F-35A戰機共有十架，應屬輪換部署的一部分，時間可能長達數月，以加強對中國和北韓的嚇阻力，期間將參加包括美軍的年度「對抗北方」（Cope North）多國聯合演習等在內的演訓。

    沖繩時報報導，這批F-35A戰機隸屬佛蒙特州空軍國民兵第一三四遠征戰鬥機中隊，十三日下午從關島飛抵嘉手納基地。美國透過提升部署在日本的戰機，強調美國對日本防衛責任和確保自由開放印太的立場，及對印太地區的重視程度。

    美國國防部去年七月宣布，將汰換部署於駐日美軍基地的老舊戰機，包括將在青森縣三澤基地部署四十八架F-35A戰機，以汰換原來的卅六架F-16戰機；沖繩嘉手納基地的四十八架F-15C/D戰機，也將由卅六架新型F-15EX戰機取代。F-15EX可掛載十二枚空對空飛彈，掛彈能力為舊型機的兩倍。

    在長達數年的汰換期間，美軍將定期派遣F-22或F-35第五代匿蹤戰機輪換部署嘉手納基地，以避免在汰換期間出現空窗期，造成對中國和北韓嚇阻力下降。

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