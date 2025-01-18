中國連三年「生不如死」恐再加速

中國人口連續第三年下降，這種「生不如死」趨勢未來數年恐將持續，甚至加速。（法新社）

2025/01/18 05:30

去年出生率雖略高 仍不及死亡數

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國政府十七日公布數據顯示，儘管二○二四年出生人數略高於二三年，但仍不及全年死亡人數，以致全國人口比前一年減少一三九萬人，為連續第三年下降。與此同時，專家警告，中國人口的「生不如死」趨勢，未來數年恐將持續，甚至加速。

中國國家統計局發佈二○二四年國民經濟運行情況顯示，二四年末的全國人口為十四億八二八萬人，比二三年的十四億九六七萬人減少一三九萬人；儘管減幅低於二二年與二三年的二○八萬人，但仍高於二一年與二二年的八十五萬人，為中國自二一年以來連續第三年總人口減少。

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龍年加補貼 出生人口首回升

新生兒人數方面，二四年全中國出生人口為九五四萬人（出生率千分之六．七七），比二三年多五十二萬人（出生率千分之六．三九），為自二○一七年以來出生人口首次回升。官方認為，主因在於生育意願提高、生育支援政策到位，以及適逢龍年生肖，但也坦承育齡婦女減少對人口的影響仍在。此外，生活水準提高與醫療保障完善，使得二四年全年死亡人數比二三年減少十七萬，為一○九三萬人，高於全國出生人口數。

在中國，婚姻是生育率的主要指標，許多單身女性無法享有育兒福利。官方數據顯示，二三年結婚登記對數為七六八萬對，比二二年增加八十四．七萬對。人口統計學家指出，二三年結婚數增加十二．四％（其中許多是因武漢肺炎疫情而延後)，導致二四年出生人數出現反彈，但預計二五年結婚數將再次下降。

經濟放緩 年輕人不婚不育

儘管官方宣稱人口降幅縮小、人口素質持續提升，以及勞動力資源依然豐富，但中國總人口連續第三年走跌，仍加劇外界對身為全球第二大經濟體的中國，將面臨勞動人口與消費者雙降困境的憂慮。而對原已債台高築的地方政府而言，老人照護與退休福利的成本增加，不啻雪上加霜。

中國過去數十年來因一胎化政策外加快速都市化，以致出生率持續下滑；大量農村人口移居育兒成本較高的城市，再加上工作的不確定性與經濟放緩，更導致許多中國年輕人不婚不育。儘管當局對生育解禁，鼓勵生二胎甚至三胎，並祭出各類獎勵措施，但成效有限。中國復旦大學人口研究所教授任遠說，中長期而言，中國每年的出生人數將持續下降。

此外，重男輕女與相夫教子等傳統觀念，也是人口持續減少的原因。美國密西根大學社會學助理教授周韻說，中國人口下降很大一部分源於根深柢固的結構性因素，除非能推動從加強社會安全網到剷除性別歧視等根本性結構轉變，否則恐難逆轉人口下降的趨勢。

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