川習證實昨通話 提到台灣

華府的禮品店擺滿川普就職的紀念品。（法新社）

2025/01/18 05:30

同意建立戰略溝通管道

〔編譯孫宇青、周虹汶／綜合報導〕美國候任總統川普和中國官方媒體十七日證實，中國國家主席與川普通電話。川普說，兩人討論貿易、類鴉片止痛藥物「芬太尼」、短影音社群平台TikTok等議題，他和習近平將攜手解決許多問題，並且立刻著手進行，讓世界更和平、更安全，「對美中雙方來說，這是一次非常好的通話」。習近平則表示，「兩國都高度重視彼此互動，期待在美國新總統任內，美中關係有正面的開始」。

中國新華社說，習近平「應約」與川普通電話，祝賀川普再次當選美國總統，「兩國元首同意建立戰略溝通渠道，就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯繫。」還聲稱川普「期待儘快同習主席見面」。習近平也提到台灣，「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。」

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派韓正出席川普就職典禮

川普邀請習近平參加廿日的就職典禮，讓北京措手不及。中國外交部十七日宣布，習近平最後改派在中國政壇僅具象徵性地位的國家副主席韓正代表出席。

美國政治新聞網站「Politico」十六日指出，美國總統當選人川普廿日就職典禮的觀禮賓客，將意外出現他國國家元首或政府首長的身影，且將匯聚世界各地的右派、極右派和民粹主義人士，在某種意義上揭示川普新政府的政治軌跡，以及川普未來可能傾向採納的意見。

就職典禮 極右派賓客雲集

據報導，美國總統就職典禮屬於國內政治事務，傳統上會邀請外國外交官觀禮，而非外國元首和政府首長，但川普邀請曾與他通電話或在佛州海湖莊園會面的外國領袖出席，包括義大利總理梅洛尼、阿根廷總統米雷伊。面臨多項刑事指控的巴西前總統、被稱為「熱帶版川普」 （Trump of the Tropics）的波索納洛，也受邀參加川普就職典禮。

不僅如此，與俄羅斯總統普廷交好、被稱為歐洲政壇「壞孩子」的匈牙利總理奧班也受邀，但已表示不克出席。

川普也邀請各國知名的極右派或民族主義政治人物，包括反歐盟的「英國改革黨」黨魁法拉吉、前波蘭總理莫拉維茨奇、法國政治名嘴澤穆爾和比利時「弗拉芒利益黨」主席格林肯等人。相較之下，代表中間派主流的政治人物顯然被邊緣化，例如歐盟執委會主席馮德萊恩就未受邀。

企業界方面，包括特斯拉執行長馬斯克、蘋果公司執行長庫克、亞馬遜創辦人貝佐斯和Meta執行長札克伯格等知名領袖，也受邀參加典禮。值得注意的是，中國短影音平台TikTok執行長周受資也將出席，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則不會參加。

川普擬上任就對移民開鍘

美國有線電視新聞網（CNN）十七日引述知情人士報導，川普團隊正如火如荼敲定一系列旨在限制非法移民的激進行政命令，預計在川普就職後數小時發布並啟動，最初階段將特別關注有犯罪背景的無證移民，包括宣布國家緊急狀態、對南部邊境增派軍方資源，並實施旅行禁令等。

美國總統當選人川普20日就職典禮將出現他國元首或政府首長。圖為白宮外的觀禮台最後趕工。（美聯社）

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