英相訪烏 簽署百年夥伴關係

英國首相施凱爾（右）16日首次訪問基輔，將與烏克蘭總統澤倫斯基（左）簽訂「百年夥伴關係協議」，深化雙邊安全關係。（美聯社）

2025/01/17 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國首相施凱爾十六日訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基簽署「百年夥伴關係」安全協議，深化雙方在國防、安全、能源及貿易等領域的合作關係，提升烏克蘭抵禦俄羅斯威脅的能力。施凱爾指出，英國與烏克蘭長年友誼的力量「不容低估」。

根據協議，英烏將加強國防安全、科技貿易等合作，英國將協助烏克蘭提升波羅的海、黑海及亞速海的海上安全，應對俄國軍事威脅，涵蓋無人機防禦、先進軍事科技合作，及監控系統建設，防止俄國從佔領區非法輸出穀物。

請繼續往下閱讀...

此次是施凱爾去年七月擔任首相以來首次訪烏，就在施凱爾到訪之際，基輔響起空襲警報，俄羅斯無人機襲擊市中心，凸顯烏克蘭安全情勢嚴峻。

自二○一四年俄羅斯併吞克里米亞、二○二二年入侵烏克蘭以來，英國已為烏克蘭提供逾一二八億英鎊（約五一四一億台幣）的軍事和人道援助，並在英國本土訓練超過五萬名烏克蘭部隊。然而，相較於美國，英國角色仍然有限。即將上任的川普質疑美國援烏的龐大開支，主張應透過外交途徑結束戰爭。

討論西方在烏駐軍的可能性

澤倫斯基與施凱爾也討論西方國家在烏克蘭駐軍監督停火協議的可能性。此構想最初由法國總統馬克宏提出，並被烏克蘭視為加入北約組織（NATO）前提。澤倫斯基說，任何此類提案都應與烏克蘭加入北約的時間表一併提出。施凱爾還宣布將額外提供四千萬英鎊（約十六億台幣），支援烏克蘭戰後重建。

澤倫斯基強調，任何和談都須納入有效的安全保證，確保烏克蘭免受俄國侵略。俄軍近期在烏東頓內茨克及北部哈爾科夫取得進展，可能威脅烏國補給線，並對基輔等關鍵城市構成更大風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法