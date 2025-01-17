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    若無意外 川普就職前1天 TikTok將在美收攤

    2025/01/17 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕路透十六日報導，中國短影音平台TikTok（抖音國際版）正計畫在十九日按照美國總統拜登去年簽署的法案，結束在美國的業務，除非在最後一刻暫緩執行禁令。華盛頓郵報則披露，廿日即將上任的候任總統川普正考慮發布行政命令，暫緩執行上述禁令六十至九十天，但報導並未說明川普如何依法為TikTok的美國業務續命。

    知情人士透露，除非最後一刻暫緩實施禁令，否則TikTok打算在禁令生效當天，關閉有一．七億用戶的TikTok美國業務，此舉恐導致其他多國用戶也無法使用TikTok。川普交接團隊並未就此置評。曾在總統第一任期力促查禁TikTok的川普曾表示，上任後應該就是否查禁TikTok尋求「政治解決」。

    川普新政府的國家安全顧問提名人瓦爾茲十五日告訴福斯新聞，TikTok是「很棒的平台」，川普新政府會找到辦法，確保在美國可以繼續使用TikTok，又能保護美國用戶的資料不會被「送中」。

    拜登去年四月簽署一項包裹法案，包括給予TikTok中國母公司「字節跳動」二七○天來出售TikTok在美資產，否則將面臨封殺，禁止美國新用戶在蘋果或Google應用程式商店下載TikTok，最後期限為十九日；但若拜登認為，字節跳動在分拆業務上已有進展，封殺期限可延後三個月。

    但白宮官員十五日告訴路透，美國聯邦最高法院若不介入，拜登也不打算在卸任前夕阻止TikTok禁令，畢竟字節跳動並無分拆TikTok美國業務的可信計畫，拜登依法難以干預。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）則說，拜登政府一直在衡量各種方案，希望讓TikTok在十九日後能繼續使用，將其存亡交由川普決定。一名政府官員表示：「美國人不想看到TikTok在週日被禁」。

    倘若TikTok真的在美被禁，已下載的美國用戶理論上仍可繼續使用該程序，但可能無法更新，因為拜登當初簽署的法案，也禁止美國企業從十九日起提供有助於TikTok散布、維護或更新的服務。

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