首重中國威脅 準CIA局長誓言強化情報

美國中央情報局局長提名人雷克里夫15日在聯邦參議院情報委員會任命聽證會上，點名中國是美國最大的地緣政治競爭對手。（法新社）

2025/01/17 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普提名的中央情報局（CIA）局長人選雷克里夫，十五日在聯邦參議院情報委員會任命聽證會上，點名中國是美國最大的地緣政治競爭對手，在新興科技的進步對美國情報蒐集帶來前所未有的挑戰。他承諾，若提名通過，將優先強化針對中國的情報工作，提升中情局全球情報蒐集能力。

雷克里夫在川普首任總統任期尾聲擔任國家情報首長（DNI），他開場便強調美中競爭嚴峻，指出美國面臨「可能是我國歷史上最具挑戰性的國家安全環境」，「包括來自中國的威脅、烏俄戰爭及其核戰爭風險、伊朗和北韓」，以及「美國競爭對手之間日益增加的協調」。

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雷克里夫：加強中國網攻嚇阻力

雷克里夫認為，提供關於中國威脅的即時、準確情報至關重要，攸關和平與繁榮。他指出，中國在人工智慧（AI）、量子計算、極音速武器、新興太空技術等領域的快速進展，及其反情報和監控技術的精進，都對美國構成嚴峻挑戰，若獲准領導中情局，將加強對中國和新興科技的關注。

聽證會聚焦雷克里夫的政治爭議，特別是他在擔任國家情報首長期間，於二○二○年總統大選辯論當天解密俄羅斯相關文件，聲稱沒有跡象顯示俄國支持川普並干預大選。雷克里夫強調解密是司法部要求，並經過嚴格審查。民主黨參議員華納要求他承諾提供「不加修飾且即時」的情報評估，並保障中情局職員免於政治報復。預計廿日就雷克里夫提名進行投票。

共和黨參議員柯頓指出，隨著中國威脅日益升高，中情局必須加強預警能力，更有效回應中國挑戰。對此，雷克里夫表示，中情局的確需要做更多工作，來對抗來自中國和俄羅斯的威脅。他還承諾加強美國對中國構成的網路安全威脅的嚇阻力。

彭博報導，中國政府支持的駭客組織「絲綢颱風」（Silk Typhoon，或稱UNC5221）自去年九月底至十一月中，透過軟體承包商「BeyondTrust」入侵美國財政部四一九台電腦。駭客鎖定制裁、國際事務和情報部門，竊取超過三千份文件，包括政策文件和「執法敏感」資料，但未觸及機密系統。財政部已暫停使用該承包商系統，參院將就此召開簡報會。此事正值雷克里夫聽證會期間，凸顯中國網路威脅的急迫性。

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