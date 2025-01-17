加薩開戰15月 以哈19日停火

以色列與哈瑪斯15日達成停火及人質釋放協議，為永久終結加薩戰爭鋪路。圖為聚集在以色列國防部前的示威者相互擁抱，為人質終將獲釋感到欣慰。（法新社）

2025/01/17 05:30

協議停火6週與釋放人質 分3階段談判

〔編譯周虹汶／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」在加薩走廊的戰火延燒十五個月，造成數萬人傷亡，九成加薩居民流離失所。在美國、埃及和卡達介入協商下，十五日終見和平曙光。以哈雙方初步達成六週的停火與人質釋放協議，預計十九日停火生效，並同意分三階段協商，永久結束戰爭。

才傳出達成協議 加薩又遭以軍空襲

停火消息傳出後，加薩走廊成千上萬民眾歡呼慶祝，聯合國、歐盟和世界各國領袖均表歡迎。以國總統赫佐格肯定此舉為帶回以國被擄人質的「正確一步」，但以國總理納坦雅胡聲稱，哈瑪斯對部分協議內容食言，在哈瑪斯退讓前，內閣不會開會批准。而在宣布達成停火協議後，加薩又遭以軍空襲，造成至少廿人喪生。

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黎巴嫩政治和軍事組織「真主黨」上月中旬和以色列達成停火後，各界要求以哈停戰的壓力逐日升高，卡達、美國和埃及最近加緊促成協議。以色列和哈瑪斯談判代表在卡達首都杜哈一棟大樓的不同樓層，來自卡達和埃及的協調人員則在兩方之間穿梭，提出建議。美國候任總統川普特使魏科夫也前往加薩，與現任總統拜登特使麥格克合作參與協商。

卡達總理穆罕默德指出，負責調停的三國將透過設於埃及首都開羅的停火監督機構，了解協議執行狀況；停火的前四十二天，將有卅三名人質獲釋，包括老弱婦孺、女兵、病患與傷者，交換以色列釋放約一千巴勒斯坦囚犯。以軍將從加薩人口稠密地區撤出。第二階段談判將在第一階段實施後的第十六天展開，涵蓋釋放剩餘人質，包括被害人質遺體。

以軍不會全面撤出 除非人質全獲釋

以色列媒體報導，以色列第一階段將在加薩維持一塊緩衝區，除非「所有人質均被釋放」，否則以軍部隊不會全面撤出加薩。至於第二和第三階段釋放的巴勒斯坦囚犯交換以色列人質數量及相關細節，將待第一階段期間敲定。

即將卸任的美國總統拜登表示，「對這一天的到來深感滿意」，並說這是其逾五十年職涯「最艱難」的談判，第二階段將為「永久結束戰爭」鋪路，他有信心協議可以持續，以便向巴勒斯坦平民提供人道援助，並使人質與家人團聚。

哈瑪斯二○二三年十月七日對以國南部發動突襲，造成至少一二一○名以色列人和外國公民遭屠殺，寫下以國史上死亡人數最多的一天，另有至少二五○名人質被挾持，目前仍有近百人未返，以方相信其中卅四人已身亡。以國遇襲後隨即展開反擊，對加薩走廊展開空襲及地面入侵，逾十五個月來造成當地逾四．六萬人死亡。

加薩走廊南部城市汗尤尼斯居民得知消息後，開心上街慶祝。（路透）

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