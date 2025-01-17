拜登告別演說 直言領先中國

美國總統拜登15日在白宮發表卸任前告別演說，細數在美中競爭中保持優勢等政績，也暗指候任總統川普身邊聚集「寡頭」可能帶來的嚴重後果，以及「科技—工業複合體」可能帶來的危險。（美聯社）

2025/01/17 05:30

17分鐘演說 擔憂示警 兩度提及中國

〔編譯張沛元／綜合報導〕即將卸任的美國總統拜登十五日在白宮橢圓形辦公室，向全美發表十七分鐘的告別演說，直言美國在與中國的競爭，及在人工智慧（AI）科技研發上領先中國，也對超級富豪的「寡頭政治」在美國扎根、侵犯美國人權的「科技產業複合體」發出嚴厲警告。

警告超級富豪「寡頭政治」在美扎根

拜登在演說中兩度提及中國，一次是在談到任內外交政績時強調，美國在與中國的競爭中大幅領先；以及在論及人工智慧時代時表示，在AI發展上帶領全球的必須是自由之地美國，而非中國。拜登十三日在國務院細數其外交成就時也指出，美國在全球舞台上要比數十年來更為強大，「中國將永遠無法超越我們」。

請繼續往下閱讀...

拜登把握交棒前夕發表談話的最後機會，聚焦於美國正逐漸出現財富和權勢集中在極少數人身上的現象。拜登說，權力集中於極少數超級富豪非常危險，倘若這些人未受制衡而濫權，將導致「危險後果」，「今天，極端財富、權力與影響力的寡頭政治，正在美國成形，實際上威脅美國整體民主、基本權利與自由，以及所有人出人頭地的公平機會」。

拜登通篇演說雖未提及川普，但其針對寡頭政治的警告明顯意有所指，因為包括全球首富馬斯克與電商巨擘「亞馬遜」創辦人兼華盛頓郵報老闆貝佐斯等人，都捐款贊助川普的競選或就職典禮。拜登還呼籲修憲，以釐清美國總統不能豁免其任內犯下的罪行，疾呼總統的權力並非無限，疑似暗指川普在總統第一任期結束前夕煽動粉絲攻擊國會山莊一事。

憂科技產業複合體崛起 假新聞氾濫

拜登還引用前共和黨籍總統艾森豪一九六一年卸任時，對「軍事工業複合體」崛起的警告，指出六十多年後的今天，「我同樣擔心可能會崛起的科技產業複合體，這可能對我國構成真正的危險」。他也對滿天飛的錯誤與假訊息憂心忡忡，直言傳統新聞自由正在崩解消亡，當紅的社群媒體正在放棄查證事實，真相被求財求勢的謊言所扼殺，呼籲社群媒體應承擔一定責任。

從政逾半世紀的拜登數度提及自由女神像所代表的自由、多元、面對風雨與時間考驗依然向前等精神與理念。他以從平凡的口吃男孩變成白宮主人的自身經驗指出，若要用一個字來定義美國，那就是「可能性」。拜登最後樂觀表示，「我仍然相信這個國家所代表的理念，在這個國家裡，我們制度的力量和人民的品格非常重要，而且必須持續」。他說，「現在輪到你們守護了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法