石破親中外交 日學者、自民黨保守派憂招致危險

日相石破茂。（美聯社檔案照）

2025/01/15 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕日本執政黨自民黨和公明黨幹事長本週率團訪中，並與中共舉行「執政黨交流協議會」。對於石破茂政府傾向親中的外交政策，已引發日本學者和自民黨保守派憂心，認為日本若過度妥協，將會招致危險局面。

隨著川普即將回鍋就任美國總統，中國對日本的拉攏愈趨明顯，石破政府不僅無法在川普就職前與美國新政府取得溝通先機，與拜登政府更在日本製鐵收購美鋼一事碰了釘子，日美關係可能受到影響。

請繼續往下閱讀...

石破政府的近期外交動向，偏重南韓與中國。上月才訪問中國的外務大臣岩屋毅，十三日前往南韓訪問，而執政聯盟的兩大幹事長─自民黨森山裕和公明黨西田實仁，也率團訪問北京，時隔七年重啟「日中執政黨交流協議會」，並與中國外交部長王毅及中國人民政治協商會議全國委員會主席王滬寧分別舉行會談。

另一方面，中國人民解放軍東部戰區代表團十三日訪問日本，十四日拜會防衛省，這也是時隔五年，日中重啟部隊間交流。中方代表團預定停留到十七日，期間也將與自衛隊員進行交流。東部戰區司令部設於南京，管轄範圍包括東海和台灣，至今已多次發動環台軍演。

日本政府發言人林芳正在十四日的例行記者會上表示，透過指揮官層級的坦誠溝通，可促進相互理解和信賴，有助於構築日中之間建設性且穩定的關係，也有利於區域和平與穩定。此外，日本農林水產大臣江藤拓十四日宣布，將於十五日至十七日訪問中國，預計會晤中國農業農村部長韓俊等人，磋商恢復日本水產品外銷中國等事宜。

石破政府的外交政策偏向中韓兩國，已引發學界和自民黨保守派憂心。富士晚報報導，自民黨前政調會長萩生田光一日前指出，岩屋訪中後，宣布將大幅放寬中國觀光客的免簽措施，並未經過黨內討論程序，「這是一項大問題」。萩生田強調，日美關係是日本外交的主軸，在看不到美國外交政策的情況下，外相有時間特意訪問中國或幾乎呈現「無政府狀態」的南韓，不如去拜訪東南亞國家。

與此同時，日本外務省事務次官岡野正敬十三日在美國佛羅里達州，與內定擔任川普新政府國家安全顧問的瓦爾茲舉行會談。據報導，石破計畫二月上旬與川普舉行會談，兩人可能是針對這場高峰會的議題進行磋商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法