川普欲奪格陵蘭島 紐時批「給中侵台一張巨大許可證」

紐約時報專欄作家佛里曼指出，川普不排除以武力取得格陵蘭的言論，不啻給予中國奪佔台灣「一張巨大的許可證」。圖為美國太空軍位於格陵蘭西北部的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。（法新社檔案照）

2025/01/15 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕關於美國候任總統川普聲稱不排除武力控制丹麥自治領地格陵蘭、中美洲巴拿馬運河，《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）十三日直指，川普這類「離譜」言論，已燃起中國國家主席習近平對台灣的「飢渴」（hungry），不啻給予中國奪佔台灣「一張巨大的許可證」，也為俄羅斯總統普廷三年來進犯烏克蘭領土提供正當性。

曾獲頒三座普立茲新聞獎的佛里曼指出，他很確定習近平非常關注川普前述言論，因若美國總統決定奪取格陵蘭，對於中國長期覬覦歷史、語言、血脈相連的台灣，不啻發出「一張巨大的許可證」。

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佛里曼指出，一旦川普政府上台後，對中國挑釁台灣行徑提出抗議，中方將可辯稱「你們的總統威脅要用武力奪取格陵蘭和巴拿馬運河，你卻來這裡抗議我們統一台灣的行動？我們認為台灣是中國不可分割的一部分─雖然你們不認同此觀點，但…你們和格陵蘭有什麼關係？就憑川普曾去那裡度假過一次？告訴你們的總統，中國和俄國對格陵蘭的主權主張，與美國一樣正當」。

佛里曼認為，普廷一定也在思考同一件事，若川普考慮奪取格陵蘭島及聲索對巴拿馬運河的主權，又憑什麼指控俄國侵略烏克蘭是違反國際法的奪取他國領土行為？況且烏國領土曾是俄國一部分，而普廷十年前已「完全收復」克里米亞半島。克里姆林宮發言人佩斯科夫也的確向美國媒體表示，莫斯科「很有興趣地關注華府對這些問題的言論」。

佛里曼指出，一些人可能認為川普關於佔領格陵蘭和巴拿馬運河的言論，只是一個喜歡出風頭的領袖所說的玩笑話，但「這可不是玩笑。這是製造混亂的處方。它們造成的損害已經超出人們的想像。如果川普堅持這些言論，我們和我們在第二次世界大戰後建立的世界秩序，將完全淪為笑柄」。

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