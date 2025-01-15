美抖音賣馬斯克？ TikTok否認

彭博引述知情人士報導，中國官員正在討論，若TikTok難逃在美國下架的禁令，有意將TikTok出售給與美國候任總統川普關係良好的全球首富馬斯克；TikTok則駁斥此說純屬虛構。（路透檔案照）

2025/01/15 05:30

不賣就禁倒數 中國高層官員傳已討論應變方案

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政府要求中國短影音分享平台TikTok（抖音國際版）在十九日前脫離中國母公司「字節跳動」，否則將在美國下架禁用，聯邦最高法院正審議是否暫緩執行，但外界預測裁決合憲機率高。「彭博」十三日引述知情人士披露，中國官員正在討論，若TikTok難逃禁令，有意將TikTok在美業務出售給候任白宮顧問馬斯克，但TikTok駁斥此說純屬虛構。

請繼續往下閱讀...

美最高院審議是否暫緩執行 外界估裁決法案合憲機率高

美國國會去年通過TikTok「不賣就禁」法案，但TikTok認為此舉違反美國憲法保障的言論自由等權利，上訴至最高院。最高院十日展開口頭辯論，雖尚未宣布裁決，但多位法官暗示，安全問題優於言論自由。因此，中國高層官員已開始討論應變方案，其中之一便是將TikTok在美業務賣給候任總統川普的親密盟友馬斯克，由馬斯克旗下另一社群媒體X管理TikTok。

中方認為，TikTok在美國擁有逾一‧七億名用戶，可協助X吸引廣告商，且馬斯克還成立一家人工智慧公司「xAI」，亦可從TikTok龐大數據中受益，但討論仍處初步階段，也不清楚馬斯克、TikTok和字節跳動是否曾進行談判。據了解，中國政府對TikTok最終是否出售擁有一定發言權，而可能與馬斯克就此達成協議，對中方具一定吸引力。

中國官員的相關討論表明，TikTok的命運並非由字節跳動單獨控制。中國官員也坦承，TikTok談判是一個與川普新政府和解的潛在機會。據了解，中國政府持有字節跳動旗下公司的「黃金股」，對相關公司的策略和營運具有影響力，包括可否決重要決策。但TikTok堅稱，此僅適用於中國境內的「抖音」，海外業務不受影響。

「彭博」分析師去年曾推估，TikTok在美業務的估值約四百億至五百億美元（約一‧三三兆至一‧六六兆台幣），對世界首富馬斯克而言仍是一筆鉅款，尚不清楚馬斯克如何完成這筆交易，是否需要出脫其他企業持股，以及美國政府是否允准。二○二二年，馬斯克斥資四四○億美元（約一‧四六兆台幣）收購「推特」（Twitter，現稱Ｘ），目前仍在償還大筆貸款。馬斯克去年四月曾表態，他認為應繼續允許TikTok在美營運。

知情人士表示，TikTok的替代方案之一是將現有的美國用戶，轉移到另一款不同品牌的類似應用程式，以規避禁令，但不清楚此舉效果如何。接近TikTok人士在最高院聽證會上表示，TikTok管理層仍傾向法律戰，寧願繼續在美國訴訟，也不願出售TikTok，永遠交出控制權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法