遭控協助通緝犯 香港民研所主席被帶走

香港民調機構「香港民意研究所」主席鍾庭耀（右）13日遭警務處國家安全處帶走，協助調查在逃人士鍾劍華的資金流向。圖左為該所時事評論員劉銳紹。（美聯社檔案照）

2025/01/14 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港民調機構「香港民意研究所」主席及行政總裁鍾庭耀，十三日遭警務處國家安全處從住家帶走，並前往辦公場所蒐證，指控他涉嫌協助遭通緝的該所前副行政總裁鍾劍華。然而，輿論質疑，國安處此舉是項莊舞劍，有意透過通緝鍾劍華，「拉香港民研所下水」。

視該民調機構為眼中釘 國安處疑項莊舞劍

香港國安處上月廿四日向鍾劍華等六名身處海外人士發出通緝令，各懸賞一百萬港幣，指控他們在社群平台發布煽動分裂國家的言論鼓吹「香港獨立」，並要求外國制裁中國和香港等，目前正追查鍾劍華的資金流向，懷疑鍾庭耀居中協助，因此一早派人前往鍾庭耀的住所，以涉嫌協助在逃人士為由將他帶走調查，並前往香港民意研究所辦公地點進一步蒐證。

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鍾庭耀上月廿七日表示，鍾劍華二○二二年四月離開民研並辭去副行政總裁一職後，雙方的合作和雇傭關係就已結束，「近期已沒什麼聯絡」。鍾庭耀認為，鍾劍華被通緝與民研所工作無關。鍾劍華則透過「臉書」表示，他二二年四月離港後，除了與鍾庭耀互發年節問好圖片，就沒有交談，希望他平安。

香港民研所前身是隸屬香港大學的香港民意研究計畫，由鍾庭耀在一九九一年創立。香港主權移交後，民意研究計畫定期調查港人身分認同、民主自由評分、對香港前途信心等，一向被港府建制派和北京當局視為眼中釘。鍾庭耀二○一九年自港大退休後，自行註冊成立民研所，並延攬香港理工大學應用社會科學系前助理教授鍾劍華擔任副行政總裁。

香港輿論熱議鍾庭耀被查一事，部分被迫解散的民間組織人士質疑，國安處通緝鍾劍華是項莊舞劍，目標是拉香港民研所下水。據了解，鍾庭耀九日在民研所記者會透露，曾有朋友勸他結束民研所或離港，但他決定留下來，堅持目前以科學民調尋找真理的工作，但也坦言國安法讓民調工作愈趨困難。自二三年六月起，民研所就停止發布六四事件、港人中國身分認同等民調，部分轉為內部參考或付費服務。

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