川普盼上任百日內 促成俄烏停火

烏克蘭國家警察總局轄下「步槍營」特種部隊的成員，11日在烏克蘭東南部札波羅熱地區前線附近的某個陣地，發射榴彈砲。（歐新社）

2025/01/14 05:30

擬要求烏國徵兵年齡降至18歲 以利談判前穩固前線

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普團隊正積極籌劃俄烏戰爭的停火方案。據川普的烏克蘭和平特使凱洛格透露，川普目標是在上任百日內促成停火協議。同時據報導，川普團隊計畫向烏克蘭施壓，要求將徵兵年齡降至十八歲，以利俄烏直接談判前，烏軍能有更多兵力穩固前線。

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克里姆林宮發言人佩斯科夫十三日強調，俄國總統普廷多次表達願與包含美國在內的所有國家接觸以終結衝突，而確保俄烏雙方的安全保障，將是未來任何潛在協議中不可或缺的一部分。

凱洛格八日接受福斯新聞專訪時表示，川普希望於廿日就職後百日內，結束俄烏戰爭，並視之為其個人及專業目標。他強調，這場戰爭需要迅速結束，川普有能力實現。然而，川普本人則在七日的記者會中表示，他不會在就職前展開任何和平談判。

川普特使批拜登 未能與普廷合作

凱洛格讚揚川普願意與普廷直接會面，並批評現任總統拜登未能與普廷合作是「重大錯誤」。他表示，川普將推動一個讓普廷與烏克蘭總統澤倫斯基皆能接受的解決方案。他強調：「這不是對俄羅斯的讓步，而是拯救烏克蘭並維護其主權，確保協議的公平公正」。

川普九日透露，正安排與普廷會面，但未透露具體時間。此前，他曾指責俄羅斯全面入侵的責任在於拜登政府支持烏克蘭加入北約的立場，此番言論引發爭議。

此外，川普的國安顧問人選瓦爾茲十二日接受美國廣播公司（ABC）訪問時則透露，川普計畫向烏克蘭施壓，要求將徵兵年齡降至十八歲以充實兵力。他強調，烏克蘭若希望全球全力支持，也需展現全力以赴的態度。瓦爾茲並稱，川普與普廷的通話已在籌備中，預計數週內進行。

澤倫斯基︰需要更多實質軍援

然而，降低徵兵年齡恐在烏克蘭國內引發反彈。烏克蘭去年甫將徵兵年齡從廿七歲下修至廿五歲，現今士兵平均年齡為四十三歲，再降年齡將衝擊年輕世代，政治上窒礙難行。儘管美國國務院發言人米勒去年底提議，若烏克蘭降低徵兵年齡，美方將協助訓練並武裝更多士兵，但澤倫斯基強調，烏克蘭需要的是更多實質軍援，而非「以年輕士兵性命彌補裝備不足」。

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