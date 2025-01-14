美日菲領袖視訊 聚焦印太合作、抗中

美國總統拜登（下）、日本首相石破茂（左）和菲律賓總統小馬可仕（右）13日舉行三方視訊會議，誓言深化三國合作，維護印太地區自由開放。（法新社）

2025/01/14 05:30

反對「試圖透過武力片面改變東、南海現狀」

〔編譯林家宇、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕美國總統拜登、日本首相石破茂和菲律賓總統小馬可仕十三日進行三方視訊會議，談論議題包括中國在南海的危險、非法行為，誓言加強、深化經濟、海事和科技等領域合作，反對片面改變東海、南海現狀，促進並維護印度—太平洋地區的自由、開放。

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白宮聲明寫道，此次會議是二○二四年四月歷史性三邊峰會的延伸，旨在推動三國印太地區的持續合作，「三位領袖一同討論了三方海事安全和經濟合作，以及中華人民共和國在南海危險且非法的行為。三位領袖認同持續協調促進印太自由開放的重要性」。

拜登卸任倒數 認同菲在南海應對中國

據菲方聲明，本次會議重申三方在經濟成長、新興科技、氣候行動、乾淨能源和區域安全等領域強化合作的承諾。即將在廿日卸任的拜登，樂觀地認為候任總統川普能夠理解延續夥伴關係的價值；拜登也認同菲律賓對中國在南海侵犯、脅迫行為所做出的外交應對。小馬可仕表示，「我有信心三國將持續緊密合作，維持我們在加強、深化彼此關係之中塑造的成果。」

石破茂強調三國進一步合作以及團結一致的戰略重要性。日本外務省聲明指出，三名領袖反對「試圖透過武力片面改變東、南海現狀」。

日鐵收購美鋼受阻 石破向拜登表達關切

另外，拜登日前以國家安全為由，阻擋日本製鐵以一四九億美元（約四九七五億台幣）收購美國鋼鐵。石破茂在會議中就此事向拜登表達關切，稱拜登的決定在兩國掀起「嚴重擔憂」，敦促拜登消除這些疑慮。

與此同時，日本外相岩屋毅十三日訪問南韓，並與南韓外長趙兌烈舉行會談，為南韓總統尹錫悅發動戒嚴失敗引爆政局混亂後，日本首次派遣高官訪韓。兩人對於北韓的核武與飛彈開發、北韓與俄羅斯軍事合作，包括派遣軍隊參加對烏作戰等問題表示嚴重關切，並確認日韓和日韓美將繼續保持密切合作。

川普上任隔天 四方會談可望在美舉行

岩屋毅還將訪問菲律賓和帛琉兩國國，於川普政府上路前，再次確認印太地區的雙邊關係，促進日美韓、日美菲的安全合作。岩屋也預定出席川普的總統就職典禮，日本共同社報導，川普就職後的廿一日，日美印澳四方安全對話（Quad）可望在美國舉行外長會談，報導引述日本政府相關人士的說法指出，Quad外長會談在美國總統就職後立即召開實屬罕見，可以視為美國繼續參與印太地區事務的訊號。

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