「以為來俄受訓 不知要上戰場」 2北韓兵遭烏活捉 供述傷亡慘重

（取自澤倫斯基Ｘ）

2025/01/13 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基於社群媒體聲稱，烏軍在俄羅斯庫斯克州戰場上俘虜兩名北韓士兵，並對兩人進行審訊。其中一人供述自己是在抵達俄羅斯後才曉得會被派往戰場，以及北韓部隊在作戰中承受嚴重損失等消息。南韓國家情報院十二日證實此消息，強調會持續與烏國合作，共享資訊。

烏克蘭國安局十一日釋出的影片中，分別以繃帶包紮雙手、下顎的兩名北韓士兵被安置在醫院床鋪，其中一人在被俘前已有四至五天未進食和飲水。接受訊問時，一人供稱自己十一月在俄羅斯接受俄軍訓練，起初以為出國的目的只有受訓，抵達後才意識到會被派赴戰場，還透露了北韓部隊「在作戰期間遭遇重大損失」。

請繼續往下閱讀...

烏國安局提到，兩名北韓戰俘分別被特種部隊和傘兵擄獲，其中一人年僅廿歲，但他持有的是圖瓦共和國廿六歲男性的身分證。另一名沒有身分文件的士兵生於一九九九年。當局對兩人提供醫療照護，拘留於符合國際法要求的適當環境。

韓聯社指出，若莫斯科承認兩人屬俄羅斯部隊，將依日內瓦公約提供戰俘待遇，包括人道對待及中立國官員有權訪視戰俘營等規範，並在後續遣返俄羅斯。若俄朝均不承認，就會被歸為「非法戰鬥員」。

據美、韓情報，北韓派出超過一萬名士兵協助俄羅斯作戰。澤倫斯基上月揭露，北韓士兵傷亡人數達到三至四千人，南韓估算約一千人。

澤倫斯基︰活逮不易 因俄軍會了結傷者

澤倫斯基說，要活捉北韓士兵不容易，因為「俄軍和其他北韓士兵會了結他們的傷者，以便掩蓋北韓參戰證據」，他強調會讓媒體與兩名戰俘接觸，「世界需要知道正在發生的事情」。美聯社引述脫北者李成民（譯音）說法，「活捉被視為背叛國家、領袖」。

烏克蘭前線人員向美聯社指出，北韓士兵紀律嚴明，專業程度超過俄軍，但戰技過時。然而，自韓戰以來缺乏實戰的北韓部隊，如今已經驗到包括無人機等現代戰爭元素。烏克蘭國防情報局發言人尤索夫說，北韓軍隊數十年來首次獲得真實作戰經驗，「這不僅是對烏克蘭和歐洲，而是對全世界的全球性挑戰」。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體Ｘ公布兩名在俄羅斯庫斯克戰場遭俘擄的北韓士兵影像。兩人手部、下顎各別以繃帶包紮傷口，烏國安局正對兩員進行審訊。 （取自澤倫斯基Ｘ）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法