反制中國 美在印太部署衛星干擾器

美國太空軍將在印度太平洋地區部署干擾器以干擾該區衛星訊號，恐升高美中之間的太空電子戰。圖為美國太空司令部司令芮孟（右）二○二○年五月在白宮展示太空軍旗幟。 （歐新社檔案照）

2025/01/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港南華早報十一日報導，美國太空軍已披露在印度太平洋地區部署干擾器以干擾該區衛星訊號的計劃，值此抗中色彩鮮明的美國總統當選人川普即將重返白宮之際，此舉恐升高美中之間的「電子攻防戰」。

這些被稱為「遠端模組化終端」（RMT）的干擾器系統旨在破壞中國不斷擴大的衛星監視網路，特別是遙感衛星。根據華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的報告，遙感衛星能夠從太空追蹤小到如汽車的物體，並對美軍印太司令部所轄區域進行持續監視。

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數名資深美軍官員曾在去年底的佛州太空權會議上，強調太空對印太地區的重要性，也毫不掩飾對共軍太空能力進步的不安，特別是中國的太空能力缺乏透明度。美軍太空司令部印太指揮官馬斯塔利爾坦承，中國的衛星網路已能追蹤美國及其盟國的軍隊，以及可能利用漏洞。

澳洲戰略政策研究所的專家戴維斯表示，印太地區對破壞中國倚仗衛星監視的反介入與區域拒止行動至為關鍵；倘若美國部署干擾中國監視衛星的能力，中國也會部署類似能力，以致於最後「實際上是一場電子戰戰鬥∣一場在任何未來戰爭之前或開始時的『首場電子戰齊發的戰鬥』」。戴維斯說，中國還會尋求發展反電子戰的能力，透過動能手段（例如飛彈）或非動能手段（例如對干擾機進行定向電子戰攻擊），來辨識、定位與攻擊這些干擾機。

CSIS的航太安全計畫副主任斯沃普指出，由於幾乎沒有升高局勢的風險，干擾可能成為一種「可接受的灰色地帶戰術」，「這導致一場貓捉老鼠的遊戲，即雙方都企圖製造更好的干擾器，以及與抗干擾性更強的訊號對抗」。

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