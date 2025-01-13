美副防長：保持嚇阻力 防止戰爭 讓中國每天認為 「今天不是開戰時候」

美副防長希克斯。 （歐新社）

2025/01/13 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部副部長希克斯十日在約翰霍普金斯大學高等國際研究學院發表題為「超越中國：戰略競爭的經驗教訓」演說，是其卸任前最後一次重要演說，總結五角大廈過去四年針對美中競爭所做的改革，包括改變部署方式，應對中國在太平洋的「反介入／區域拒止」（A2/AD）戰略，目標是讓中方「每天自言自語『今天不是（開戰的）時候』」。

因應中國對印太野心 美改變軍事部署

希克斯表示，民主、共和兩黨有共識，中國及其在印度－太平洋地區的野心，是美國的首要戰略關切事項，但中國不是前蘇聯，美國想在戰略競爭中獲勝，不能靠四十年前「故技重施」，因此五角大廈專心推動超越中國及確保美軍優勢的改革。她提到，中國觀察到美國在一九九○年代和二千年代如何透過大規模部署和中心樞紐投射力量，因此推動自身軍事現代化，專注於「反介入／區域拒止」戰略，目的是「讓我們在危機發生時遠離太平洋」。

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有鑑於此，美國正在改變遊戲規則，甚至在必要時自我改變，讓軍事部署更分散、移動和彈性。例如，空軍透過「敏捷作戰部署」（ACE）概念，將作戰部隊分散到遠征軍基地而非大型基地，以及強化大平洋基地。希克斯主導的「複製者」計畫，則尋求在陸海空等所有領域部署無人化裝備。太空軍和其他機構也努力改為設置大量小型衛星，以確保美軍可利用的衛星網路足夠強大。

希克斯強調，美國尋求透過「嚇阻」（deterrence）中國對美國及其盟友的侵略來防止衝突，關鍵在於有意願並有能力在發生衝突時獲勝，但這個詞語在中文世界常被理解為「脅迫」（coersion），「這並不是唯一一個我們所知道中國可能誤解的用語，我們並沒有試圖脅迫中國」。她解釋，美國的做法是「以實力換和平」，目標是讓中方「每天自言自語『今天不是（開戰的）時候』」，不論是二○二七、二○三五、二○四九年或更久之後，每天都這麼想。

希克斯重申，美國希望在各方面保持嚇阻力，「並未試圖引誘或誘騙他們（北京）捲入戰爭」，「我們不認為衝突不可避免，但我們的工作是防止戰爭，並在戰爭爆發時隨時做好準備」。她說，北京可能會看到五角大廈預見到潛在的衝突，「那是因為我們擔心北京會煽動一場衝突」，雙方必須努力避免在這種動態中產生誤解。

她指出，相對於中國，美國具有多方面優勢，包括開放的社會、充滿活力的創新生態系統，以及在自由市場經濟中首屈一指，這些都是北京無法複製的條件。然而，解放軍的現代化進程迅速且雄心勃勃，且高度鎖定美國，美國必須緊急應對中國對美國利益構成的嚴峻挑戰，但也必須充滿信心。

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