5中生夜闖美軍基地 密大終止與上海交大合作

由於透過美中學術合作計畫而赴美深造的中國留學生被控夜闖美軍基地，美國知名高等學府密西根大學表示，將終止與中國上海交通大學的合作關係。（路透檔案照）

2025/01/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕由於透過美中學術合作計畫而赴美深造的中國留學生被控夜闖美軍基地，美國知名高等學府密西根大學（University of Michigan）表示，將終止與中國上海交通大學的合作關係。

密大校長小野三太（Santa Ono）十日在寫給代表密西根州的共和黨籍聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）的信中表示，該校在徹查後已啟動為期六個月的程序，以「正式終止」與上海交大的合作關係。小野說，密大在珍視學術國際合作的同時，也非常看重「國家安全議題」，並將更妥善審查國際學生的簽證要求。

請繼續往下閱讀...

這是美國高等學府與中國大學漸行漸遠的最新案例。美國國會議員擔心，美國恐因在學術上與中國合作，而幫助中國開發可增強共軍能力的關鍵技術。除了密大與上海交大終止合作，喬治亞理工學院與加州大學柏克萊分校均表示，將終止與中國的合作關係。

此事肇因於二○二三年八月的一起夜闖基地事件。五名當時在密大留學的中國學生出沒於位處偏僻、當時正在舉行夏季演習的密州格雷林營（Camp Grayling）附近，被美軍人員發現後還謊稱是媒體，並逃離現場。一年後，這五人因刪除手機照片企圖滅證，被控陳述不實與試圖隱瞞行蹤，但五人並未出庭，可能已經離開美國。

在前述五人被控後，聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾致函小野，要求終止該校與上海交大的學術合作，指稱上海交大「廣泛的軍事結盟部門與實驗室、先進的軍民兩用研究計畫，及大規模作戰訓練平台」，可協助推動中國軍事現代化與情報能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法