防中入侵 菲巴丹島設監視雷達

菲律賓將把日本無償提供的海岸監視雷達，設置在菲國最北的巴丹群島，以確保巴士海峽的安全。巴丹群島距離台灣不到200公里。（取自日本駐菲律賓大使館官網）

2025/01/12 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕在日本等台灣周邊鄰國擔心可能發生「台灣有事」（兩岸衝突）之際，日本共同社報導，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）在受訪時表示，將把日本無償提供的海岸監視雷達，設置在菲律賓最北的巴丹群島（Batanes），以確保巴士海峽的安全。巴丹群島距離台灣不到兩百公里。

確保巴士海峽安全

據報導，巴士海峽位於台灣與菲律賓巴丹群島之間，對日本等國而言，乃極為重要的國際貿易大動脈。布勞納強調：「這是肩負許多國際貿易的狹窄航路，不容被特定國家控制，保持自由開放的狀態至為重要。」布勞納還說，一旦台灣有事，到台灣工作的菲律賓移工可能疏散到巴丹島省避難。

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台灣有事 可疏散菲人避難

日本政府上月宣布，菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）與日本駐菲律賓大使遠藤和也，在馬尼拉簽署「政府安全保障能力強化支援」（OSA）的外交照會，將為菲國提供十六億日圓（約三．三五億台幣）的防衛援助資金，採購岸基雷達系統、剛性充氣艇以及其他設備。OSA是日本政府在二○二三年創設的架構，內容有關無償提供國防裝備等給理念相同國家。這是菲律賓第二度獲得日本OSA，也是唯一連續兩年受惠的國家。二三年，日本為菲律賓提供六億日幣。

報導說，菲律賓是美國防止中國入侵的「第一島鏈」要衝，也是運往日本的燃料等所經航道的一部分，菲中兩國因南海主權爭議屢爆衝突，成為日菲兩國的共同威脅。日本認為，菲律賓提升海洋安保能力，有助於日本和印太地區的和平穩定。

日也供印尼2高速警備艇

與此同時，日本首相石破茂十一日與印尼總統普拉伯沃在雅加達南部的茂物舉行會談，就日本無償提供兩艘高速警備艇達成共識，尋求強化區域海上安全合作。印尼也是日本OSA援助對象之一，這是兩國首次在防衛事務上合作。石破在聯合聲明中表示，雙方同意成立工作層級的防衛磋商，來討論海上安全議題，包括防禦裝備的技術合作。

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