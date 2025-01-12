美重申印太承諾 助台自衛

拜登政府10日發布「美國對印太地區的堅定承諾」聲明，重申美國支持台灣自衛能力。（法新社）

2025/01/12 05:30

多元方式提供台灣防衛性武器和服務

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國白宮十日發布「美國對印太地區的堅定承諾」（The United States’ Enduring Commitment to the Indo-Pacific Region）聲明，重申美國支持台灣自衛能力，拜登政府首度以「外國軍事融資」（FMF）、「總統提用權」（PDA）與「國際軍事教育及訓練」（IMET）等多元方式，協助台灣維持充分自我防衛能力，以維持台海和平穩定。

首度以外國軍事融資等方式

聲明指出，根據美國長期以來的「一個中國」政策，拜登政府使用一系列安全援助權力和資源，包括首度以FMF、PDA與IMET等方式，為台灣提供必要的防衛性武器和服務，以維持與台灣所面對威脅相稱的足夠自衛能力，這是美國努力維護台海和平穩定的重要一環。

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聲明還強調，拜登政府在印太地區基礎建設方面投資數十億美元，包括港口、能源、鐵路和數位基礎設施。拜登政府支持太平洋島嶼國家建設海底電纜，提供金額超過三七○○萬美元，首度為這些國家民眾提供通訊連接，並與澳洲、日本、紐西蘭和台灣等夥伴合作，並動員美國民營部門，以確保獲得更多資金。

強化防衛韌性 總統府致謝

對此，總統府十一日表示，感謝美國政府以具體行動展現對台灣的安全承諾，台灣做為區域的穩定與良善力量，將強化防衛韌性，守護印太地區的和平穩定與繁榮。外交部也向拜登政府致謝，並期盼未來強化與川普政府合作。

美國家安全顧問蘇利文十日在白宮也向媒體強調，美國對中國及印太的政策須有連貫性，否則將產生巨大風險。美國加深與歐洲和印太地區民主盟友的關係，是一項戰略舉措，對於成功與中國競爭至關重要；一旦印太盟邦對美國的可靠性產生質疑，恐將轉投中國懷抱。

美中未來4年 料川普佔上風

至於美中關係在未來四年的走向，美國薩姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中認為，在中國國家主席習近平面對國內諸多挑戰下，川普與中國交手比較可能佔上風；中國未來四年可能採取表面不示弱，實則「韜光養晦」的方式應對美國。川普第一任期的前白宮國家安全會議（NSC）亞洲事務副資深主任簡以榮則說，川普第二任期將會優先應對中國的挑戰與威脅，不會為了與北京對話或保持接觸，在口頭上給予北京任何保證。

至於台灣議題，未來四年中國對美談判重點，可能是要求華府減少對台灣的支持，理由是習近平不會和相對比較「瘋狂」的川普「硬碰硬」，反而可保台海四年不會發生戰爭。針對中國學者閻學通日前主張，北京未來四年會將注意力集中在重振國內經濟，不會制定統一台灣的時間表，翁履中認為，閻學通的說法未必是傳達中央的指令，但也「相去不遠」。

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