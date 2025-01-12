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    美國安顧問蘇利文 忠告川普： 印太政策若未連貫 盟友恐轉投中國

    美國國家安全顧問蘇利文10日向即將就任的川普新政府提出忠告，強調美國對中國及印太地區的政策須有連貫性，否則將產生巨大風險。（路透資料照）

    美國國家安全顧問蘇利文10日向即將就任的川普新政府提出忠告，強調美國對中國及印太地區的政策須有連貫性，否則將產生巨大風險。（路透資料照）

    2025/01/12 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國家安全顧問蘇利文十日向即將就任的川普新政府提出忠告，強調美國對中國及印太地區的政策須有連貫性，否則將產生巨大風險；若烏克蘭敗給俄羅斯，不僅影響歐洲，也影響印太地區，一旦印太盟邦對美國的可靠性產生質疑，恐轉投中國懷抱。

    蘇利文在白宮與媒體舉行圓桌會議時指出，美國目前在印太地區的地位非常強大，因為拜登政府在過去四年藉由美日韓和美日菲的三方夥伴關係、四方安全對話（QUAD）及澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）等新舉措，建構出嚇阻力和協調性均上升的同盟關係，「脫離拜登政府在印太地區的作法將帶來風險」。

    延續對中國競爭 符合美國利益

    針對川普的烏克蘭政策，蘇利文直言，美國一旦退出，不僅會影響美歐同盟的「健全」，也會波及印太地區，「中國正盯著」。他說，美國加深與歐洲和印太地區民主盟友的關係，是一項戰略舉措，延續下去對於成功與中國競爭至關重要，符合美國利益。

    美國國防部副部長希克斯十日也談到，拜登任內鼓勵印太國家擴大對自身和集體防禦的投資，並以加拿大和德國海軍艦艇去年穿越台海為例指出，美國並非「唯一希望看到穩定和繁榮戰勝混亂和衝突的民主國家」。

    至於川普印太政策上的不確定性，是否可能促使各國在戰術上或在短、中期內先與中國達成協議，蘇利文認為，無論各國領導層如何汰換，美國的長期戰略都會奏效，但速度或規模不可避免會受到影響，因此希望川普新政府能發出美國政策具有連貫性、持久力和承諾的明確訊息，以鞏固美國在印太地區的戰略地位。

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