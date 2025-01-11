川普就職典禮 習近平不出席

英國金融時報報導，中國國家主席習近平將派遣高層級特使出席廿日美國候任總統川普就職典禮。圖為兩人在二○一九年六月的日本大阪廿國集團高峰會場邊舉行雙邊會談。（路透檔案照）

2025/01/11 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕英國金融時報九日報導，獲美國候任總統川普邀請參加廿日就職典禮的中國國家主席習近平，已向川普交接團隊告知將派遣高層級特使代表出席，並與川普團隊進行會談，意在美新政府上任之際減輕兩國嫌隙。

部分川普顧問屬意蔡奇出席

即便依川普不按牌理出牌的行事作風，邀請習近平出席就職典禮的做法仍令外界訝異。據美國國務院紀錄顯示，自一八七四年後便無國家領袖出席美國總統就職典禮。報導指出，川普的邀請顯示出其有意恢復第一任期內與中國領導人的高層級互動。

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據消息人士透露，人選可能是中國國家副主席韓正或外交部長王毅。部分川普顧問則希望是對習近平影響力高於韓、王二人的中共中央政治局常務委員會委員蔡奇出席。

另有知悉交接團隊內情的人士提及，在邀請中國領導人的情況下，來訪者僅達到韓正或王毅層級，可能讓川普感到不悅，「中方需要派遣適當層級的官員，讓雙方關係有好的開始」。報導引述中國專家說法，王毅職業外交官的身分和低於蔡奇、韓正的層級，不會被川普團隊視為夠格人選。

無論中國派出哪位官員出席，都會是美中關係的一次新景象。此前中國皆依例由駐美大使出席美國總統就職典禮。

前白宮國安會中國事務主任韋德寧分析，習近平可能視川普過於難以預測，以至於不願冒著國內風險親自出席，「透過派遣極具聲望的特使和川普及其內閣會面，習能夠展現出與川普打好關係的盼望，也不必冒著兩手空空或當眾出糗的風險返國」。

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