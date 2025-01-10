馬斯克被爆奧援右翼 想拉下英相

知情人士透露，美國科技大亨、全球首富馬斯克（左，路透檔案照）私下與盟友商議，如何在下屆英國國會大選登場前拉下現任工黨籍首相施凱爾（右，法新社）。

2025/01/10 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國候任總統川普的心腹、全球首富馬斯克前陣子評論德國政治，並公開支持極右翼政黨，引發非議，如今又傳出他正與盟友密謀，企圖在英國下次大選前，推翻現任工黨首相施凱爾政府。此外，他還有意為其他政黨爭取支持，尤其是右翼的英國改革黨。

金融時報九日引述知情人士指出，馬斯克正研究如何與右翼盟友合作，除了運用其旗下社群平台Ｘ發布政治言論外，還透過其他管道削弱工黨政府的統治基礎。一位知情人士透露：「他認為西方文明正面臨威脅」。

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知情人士透露，馬斯克特別關注右翼民粹政黨「英國改革黨」（Reform UK）。該黨近期民調支持度已從去年七月的十四％升至廿二％，緊追工黨廿八％與保守黨廿四％。

馬斯克近半年來頻頻關注英國政壇，對施凱爾政府的批評愈發強烈。他近日猛烈抨擊英國政府處理兒童性侵案件的手法，要求重啟全國性調查。這些性侵案主要涉及英籍巴基斯坦裔犯罪集團，在數十年前於英格蘭羅瑟罕、歐罕等地犯下的女童性剝削案。曾在二○○八至二○一三年擔任英國皇家檢控署檢察長，即英格蘭與威爾斯首席檢察官的施凱爾雖曾積極打擊兒童性侵犯罪，但馬斯克仍指控他「難辭其咎」。

在歐罕議會要求調查性侵醜聞卻遭社會保障國務大臣菲力普斯拒絕後，馬斯克立即指控菲力普斯「包庇種族滅絕性侵犯」。施凱爾予以強力反駁，菲力普斯則表示馬斯克的言論已危及她人身安全。

值得關注的是，馬斯克最近與英國改革黨黨魁法拉吉關係生變，公開表示該黨「需要新領袖」，並持續物色接班人選，包括該黨國會議員洛威。

路透指出，馬斯克上月曾公開支持德國極右翼政黨「另類選擇黨」（AfD），預計九日將在Ｘ平台與該黨黨魁韋德爾進行直播對談，而AfD已被德國安全部門列為極端主義組織。這場對談因可能觸及仇恨言論、散播不實訊息及蓄意操縱影響選舉等非法內容，恐違反歐盟「數位服務法」（DSA），已引起歐盟執委會的密切關注。

根據德國本週最新民調，另類選擇黨目前支持度廿一．五％排名第二，落後保守派「基督教民主聯盟」（卅一％），但領先總理蕭茲的「社會民主黨」（十五．五％）。評論家認為，馬斯克與韋德爾對談將有助該黨改善負面形象。

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