川普再提北約增加軍費 德總理斷然反對

美國候任總統川普要求北約盟國將國防開支提高到GDP佔比的5％，歐洲各國多半認為，這應該是川普要求盟國多為防務付出心力的新施壓，可行性不高。圖為北約多國部隊去年11月在拉脫維亞舉行聯合演習。（歐新社檔案照）

2025/01/10 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕即將上任的美國總統當選人川普日前對北大西洋公約組織（NATO）開砲，要求成員國提高國防支出後，德國總理蕭茲九日斷然反對。專家直指川普的各種不切實際要求應非政策，而是在談判中開價以逼迫北約盟國採取行動，但其言論恐危及盟國信心，甚至助長對手的氣焰。

川普七日在記者會上對北約所提出的要求，包括成員國的國防支出應從現行佔國內生產毛額（GDP）二％調高至五％、不排除以武力取得他稍早揚言要出錢買下的丹麥自治區格陵蘭島，以及將打算以經濟力量兼併屢次被他嘲諷可成為美國第五十一州的加拿大。一如美國，丹、加兩國也是北約創始成員國。

請繼續往下閱讀...

對川普的要求，德國總理蕭茲明確反對，「這是一大筆錢」，「我們在北約有非常明確的決策程序」，目前的要求是GDP的二％用於防衛。此前，北約秘書長呂特同意，二％已不足以應對俄羅斯構成的威脅，但呂特並未提出具體新目標，僅表示若北約各國不能提高經費使用效率，日後軍費支出可能「至少須達四％」。

華府「德國馬歇爾基金會」的勒瑟直言，所有北約成員國的國防開支佔GDP五％不切實際，但為避免美國退出北約，各國都得做出妥協讓步，找出一個折衷方案。

GDP二％已是底線

法新社指出，第一步是先觀察善變的川普是否會把GDP五％轉為政策，然後是各造在今年六月於荷蘭舉行的北約領袖峰會前，就此達成新共識。北約在二○一四年同意各成員國在十年內讓國防支出佔GDP二％；隨著各國因俄國入侵烏克蘭而增加國防開支，GDP二％已非目標，而是底線；但在十年期滿的二四年，北約卅二國中僅廿三國達標，更無任何一國的國防支出佔GDP五％，佔比最高的波蘭僅四．一二％，就連美國也只有三．三八％。

批評人士指出，川普對北約的言論有違現代世界秩序的基本原則，並有支持獨裁者動武之虞，例如俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭，以及中國恫嚇台灣。此外，川普與盟國槓上的作法，亦恐讓北約在即使美國未正式退出的情況下式微，喪失嚇阻力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法