劍指中俄 美特戰部隊轉型 聚焦非傳統作戰

美軍特種作戰部隊正進行角色轉型，將作戰重心從反恐及危機應變，回歸至支援聯合部隊的「本業」，並在非傳統戰爭中扮演更吃重的角色。圖為美國海軍海豹特戰部隊。（取自美國海軍官網）

2025/01/10 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著中國與俄羅斯的軍事競爭與挑戰日益嚴峻，美國國防部高層官員透露，美軍特種作戰部隊（SOF）正進行角色轉型。面對與先進強權爆發衝突的風險遽增，美軍特戰部隊將調整作戰重心，從過去廿多年專注於反恐及危機應變，回歸至支援聯合部隊的「本業」，並在非傳統戰爭中扮演更吃重的角色。

不再專注反恐及危機應變

「財經內幕」（Business Insider）九日報導，五角大廈負責特種作戰與低強度衝突的助理部長梅爾（Christopher Maier），八日在智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）指出，儘管美軍特戰部隊仍持續執行反恐及危機應變等任務，但其作戰重心已逐漸轉移至「在與中、俄的戰略競爭中，更有效地支援美軍其他單位，並主要扮演支援性的角色」。這意味著，除了做為「感知者」為決策者提供必要情資，以更精確地判讀局勢外，特戰部隊也將更著重於協助美軍聯合部隊解決最棘手的難題，例如應用人工智慧（AI）等科技。

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美軍特戰部隊向來以其精良訓練聞名，擅長執行小型突襲和秘密任務，然而其規模和火力有限，難以與大型正規軍進行持久作戰。當前，美國在全球八十多國派駐特戰部隊，主要任務是與當地軍方、執法單位和使館等機構密切合作，藉此掌握區域情勢動態。梅爾指出，此次調整既延續反恐經驗，也是回歸特戰部隊支援美軍的核心本質，「以解決與旗鼓相當的競爭對手間最棘手的難題」。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）非傳統戰爭專家烏科（David Ucko）此前撰文指出，華府必須重新思考如何運用特戰部隊因應中俄挑戰。他強調，非傳統戰爭與美中戰略競爭高度相關，但特戰部隊應專注於其獨特任務，避免與其他機構職能重疊。

中俄發展未來衝突模式

隨著監視技術進步，隱密行動成為特戰部隊新挑戰。特戰任務往往具多重目標，如協助盟友（如台灣）強化防衛能力，以因應潛在外敵（如中國）的威脅。中俄正積極發展非傳統作戰能力，包括偵察、假訊息傳播、電子戰、網路太空作戰及心理戰等，企圖實現其所謂「智能化戰爭」（intelligentized warfare）的未來衝突模式，其核心為人工智慧、大數據和資訊場域的控制權。中國在台灣的影響力作戰，例如企圖左右國內政治和統獨輿論，也值得高度關注。

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