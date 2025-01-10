GDP數據遭質疑 習怒懲經濟學家

中國經濟學家高善文由於質疑中國的GDP成長率數據，激怒中國國家主席習近平，下令調查並予以懲處，成為中國懲治挑戰官方經濟論述的最新事例。（取自X平台）

2025/01/10 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕繼中國社會科學院經濟研究所副所長朱恆鵬之後，華爾街日報八日獨家披露，中國經濟學家高善文連番質疑中國的國內生產毛額（GDP）成長率，激怒中國國家主席習近平，下令調查並予以懲處，成為中國懲治挑戰官方經濟論述的最新事例。

據報導，中國國有國投證券公司首席經濟學家高善文，先是在去年十二月初公開質疑中國過去三年的GDP成長率被高估。當時他在國投證券於深圳舉行的「二○二五年度投資策略會」上發表演說時，直指自武漢肺炎（COVID-19）疫情、房市泡沫破滅以來，中國經濟成長率每年平均可能高估三個百分點，累計的經濟總量可能高估達十個百分點。

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兩度提及實際數據不到官方數據一半

隨後，高善文去年十二月十二日出席由彼得森國際經濟研究所和一家中國智庫在華府聯合舉辦的論壇，再次質疑中國GDP數據的可靠性。知情人士透露，高善文在會中表示，「我們不知道中國實際經濟成長的真實數據」，他猜測過去二到三年的GDP年增率平均約二％，官方數據則是接近五％，形同質疑中國經濟成長數據的可靠性。

高善文表示，他認為可能更合理的預測是，中國未來三到五年的經濟成長率，可能介於三％到四％之間，「不過我們知道，官方數據將始終在五％左右」。

高善文還說，「他們（中國政府）刺激經濟的努力是『機會主義的』」，「他們無法兌現自己的承諾」，形同懷疑北京當局有能力採取必要措施提振經濟，進一步激怒習近平。

習下令調查及處分 高善文演講被取消 禁公開發言

此後，高善文原定本月十一日在南開大學的一場演講被取消。知情人士表示，習近平下令調查及處分高善文，導致他在一段「未指明的時間內」被禁止公開發言，但目前仍被允許保留工作。高善文擁有北京大學經濟學碩士、清華大學經濟學博士學位，先後任職於中國人民銀行總行辦公廳、國務院發展研究中心金融研究所、光大證券，二○○七年起任安信證券（國投證券前身）首席經濟學家。

報導指出，習近平對高善文前述言論的反應，凸顯中國政府對經濟困境的敏感程度。在習近平治下，中國經濟困境日趨嚴重，當局試圖平息人們對經濟將陷入長期低迷的擔憂，設法壓制任何有關經濟狀況的負面言論。中國證券業協會去年十二月底警告各券商和基金業者，要求確保旗下的經濟學家和分析師在解讀政府政策時，「發揮積極作用」，增強投資者信心，若有違反者應被解聘。

本月三日至四日，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇更在「全國宣傳部長會議」上，要求「強化經濟宣傳和預期引導」，壓制對經濟的負面評論。

在高善文之前，中國社科院經濟研究所副所長朱恆鵬已遭調查，且被拘留並免職，理由是他在一個私人聊天群中，批評習近平對中國經濟的管理，其中包括習近平個人生死的「含蓄言論」。

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