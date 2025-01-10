亞太抗中 各國強化兩棲戰力

由於中國近年來在東海、南海咄咄逼人，迫使周邊國家積極強化海上實力。除台灣外，日本、澳洲、菲律賓乃至印度等國，均已添購兩棲作戰船艦。圖為日本海上自衛隊「日向級」直升機護衛艦「日向號」，實際上與兩棲攻擊艦構造類似。（路透檔案照）

2025/01/10 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國新聞網站「國防新聞」（Defense News）八日報導，隨著中國持續在印度太平洋地區大秀軍事肌肉，包括台灣在內的該區各國海軍正加強兩棲能力，以保護複雜的海岸線。

日澳菲台刻正打造新兩棲部隊

例如，在東海上與中國有主權爭議的日本，其陸上自衛隊將打造運輸船以強化島嶼運輸，計畫在二○二七會計年度以前取得十艘新登陸艦，包括兩艘三千五百噸的後勤支援艦（LSV）、四艘兩千四百噸的通用登陸艦（LCU），以及四艘較小的機動支援船。日本「內海造船」的首艘LCU與LSV已分別於去年十月底與十一月下水，將加入今年三月成立的聯合海上運輸團，協助支援相當於日本版陸戰隊的兩棲快速部署旅。

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日本對於其南西諸島（西南群島）容易受到中國入侵的脆弱性感到震驚。自衛隊表示，鑒於當前嚴峻的安全環境，日本陸上自衛隊將穩步建造運輸船，以加強對島嶼的運輸功能。

澳洲改造26艘登陸艦的兩棲能力

澳洲也採取類似作法，將以十八艘新的中型登陸艦（LCM）與八艘重型登陸艦（LCH）迅速改造其兩棲能力。澳洲軍方指出，目前計畫是在二○二六年底以前讓首艘中型船下水，以及在二○二八年底前讓首艘重型船下水。澳洲政府表示，這些船艦將支援拒止戰略，包括在澳洲地區部署與維持具有遠程陸地與海上打擊能力的現代化地面部隊。

此外，在南海上與中國有主權爭議的菲律賓，目前已有兩艘「丹轆級」船塢運輸艦，另外兩艘則正在印尼的造船公司PT PAL依約建造中，二○二六年交付。

台灣已於二○二二年九月啟用國產LPD玉山號，至於印度在改善兩棲海上戰力上進展緩慢，二○二一年時曾要求取得四艘LPD，此後便無下文。

中國自主研製建造的首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」已於去年底下水。軍事專家聲稱若一切順利，最快可在明年底服役。四川艦是中國海軍新一代兩棲攻擊艦，滿載排水量四萬多噸，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。分析指出，中國軍事技術有所突破，這些裝備反映中國長期國家戰略走向遠航與擴張海權的企圖。

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