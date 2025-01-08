為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    人類感染禽流感 美爆首例死亡

    美國路易斯安那州1名因感染H5N1禽流感住院的逾65歲患者已不治死亡，成為美國通報人類死於H5N1病毒的首例。（美聯社檔案照）

    美國路易斯安那州1名因感染H5N1禽流感住院的逾65歲患者已不治死亡，成為美國通報人類死於H5N1病毒的首例。（美聯社檔案照）

    2025/01/08 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕一九九七年首次在中國廣東省養殖鵝中現蹤的Ａ型流感病毒H5N1亞型，去年三月起於美國第二度傳出人類染疫案例後，美國路易斯安那州衛生廳官員六日證實，該州唯一患者已在住院期間不幸過世，為美國歷年通報六十七起人類感染個案的死亡首例。

    根據路州衛生廳公告，這名逾六十五歲男性死者為該州去年四月以來唯一染疫者，原本就有其他疾病，係接觸自家後院雞隻及野鳥而感染；目前，一般大眾感染風險仍低，亦無人際傳播跡象，僅工作或休閒娛樂活動接觸鳥類、家禽或乳牛者有較高風險，尤其是農場工作者，避免接觸，仍是避免感染的不二法門。

    美國疾病管制暨預防中心（CDC）上月證實，路州案例十三日確診，為全美第一位H5N1「重症」患者。根據官方說法，患者入院時，即已狀況危急，患者體內H5N1為D1.1基因型，和美國華盛頓州家禽、野禽及加拿大卑詩省一名病情嚴重的青少年相同，但病毒突變，更易傳播並引發重症。疾管中心表示，去年四月以來，美國已有近七十人染上禽流感，多數是農場工人，病毒主要在禽類和乳牛群中傳播，但專家認為實際染疫人數可能更高。

    疾管中心和美國農業部表示，這波疫情於二○二二年在禽類中開始出現，至今已造成近一．三億隻野鳥和家禽死亡，並導致九一七頭乳牛染病。拜登政府三日宣布，將在總統當選人川普上任前撥款三．○六億美元（約一百億台幣），加強美國的禽流感因應措施，以及針對H5N1病毒尚待研發的醫療對策研究。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播