人類感染禽流感 美爆首例死亡

美國路易斯安那州1名因感染H5N1禽流感住院的逾65歲患者已不治死亡，成為美國通報人類死於H5N1病毒的首例。（美聯社檔案照）

2025/01/08 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕一九九七年首次在中國廣東省養殖鵝中現蹤的Ａ型流感病毒H5N1亞型，去年三月起於美國第二度傳出人類染疫案例後，美國路易斯安那州衛生廳官員六日證實，該州唯一患者已在住院期間不幸過世，為美國歷年通報六十七起人類感染個案的死亡首例。

根據路州衛生廳公告，這名逾六十五歲男性死者為該州去年四月以來唯一染疫者，原本就有其他疾病，係接觸自家後院雞隻及野鳥而感染；目前，一般大眾感染風險仍低，亦無人際傳播跡象，僅工作或休閒娛樂活動接觸鳥類、家禽或乳牛者有較高風險，尤其是農場工作者，避免接觸，仍是避免感染的不二法門。

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美國疾病管制暨預防中心（CDC）上月證實，路州案例十三日確診，為全美第一位H5N1「重症」患者。根據官方說法，患者入院時，即已狀況危急，患者體內H5N1為D1.1基因型，和美國華盛頓州家禽、野禽及加拿大卑詩省一名病情嚴重的青少年相同，但病毒突變，更易傳播並引發重症。疾管中心表示，去年四月以來，美國已有近七十人染上禽流感，多數是農場工人，病毒主要在禽類和乳牛群中傳播，但專家認為實際染疫人數可能更高。

疾管中心和美國農業部表示，這波疫情於二○二二年在禽類中開始出現，至今已造成近一．三億隻野鳥和家禽死亡，並導致九一七頭乳牛染病。拜登政府三日宣布，將在總統當選人川普上任前撥款三．○六億美元（約一百億台幣），加強美國的禽流感因應措施，以及針對H5N1病毒尚待研發的醫療對策研究。

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