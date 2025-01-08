日攜手印尼開發護衛艦 重啟協商

日本防衛大臣中谷元（右）7日訪問印尼，與印尼國防部長夏弗里（左）舉行會談，針對聯合開發護衛艦等事宜進行磋商。（歐新社）

2025/01/08 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京七日報導〕為加強日本和印尼在海洋安全保障領域的合作，正在印尼訪問的日本防衛大臣中谷元，七日與印尼國防部長夏弗里在會談中，對聯合開發護衛艦進行磋商，雙方同意就防衛裝備和技術合作等事項，新設工作人員的協商機制，以討論今後的具體合作事項。另外，日本首相石破茂將於九日起訪問馬來西亞和印尼，預定舉行雙邊領袖會談。

中國在東海及南海擴張勢力，日本希望與印尼在海洋安全領域加強合作，向印尼提案以海上自衛隊護衛艦為基礎，與印尼合作開發艦艇。共同社報導，印尼對海上自衛隊護衛艦很感興趣，兩國政府從數年前開始展開相關磋商，但由於前總統佐科威政府投入大量資金推動遷都，導致談判陷入停滯。

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為發展防衛裝備產業，日本積極爭取與外國合作開發，去年成立官民聯合推動委員會，以爭取澳洲海軍聯合開發新型護衛艦的訂單，提出以最先進護衛艦「最上級」（FFM）為基礎的方案。曾任國防部長的普拉伯沃去年十月當選總統後，日本認為機會很大，希望重啟聯合開發艦艇的談判。報導指出，日本護衛艦屬於具備高殺傷能力的武器，因此其出口受到「防衛裝備轉移三原則」限制，但若屬聯合開發和生產則可出口。

防長會談 強化部隊合作

在這場防長會談中，雙方也對東海與南海局勢交換意見，中谷對於中國在日本周邊的軍事活動表示「重大關切」。除今後的防務合作外，日本和印尼還將透過聯合訓練、人道支援與災害救援等活動，來強化部隊間合作。

與此同時，中國扮演關鍵角色的「金磚國家」（BRICS）繼二○二四年一月新增阿拉伯聯合大公國、伊朗等四個會員國後，二五年輪值主席國巴西六日宣布，印尼成為正式會員國，使得金磚國家會員國增至十個。金磚國家已逐漸被視為制衡西方的開發中經濟體集團，外界普遍認為，在金磚國家擴增會員國及設置「夥伴國」等行動上，中國是最重要的推動者，旨在拉攏全球開發中國家對抗歐美國家。

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