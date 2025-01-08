西藏7.1強震 死傷逾3百 尼泊爾13傷

中國西藏自治區7日規模7.1強震的震央，位於接近西藏第二大城日喀則一帶，大批住家建物嚴重毀損。（法新社）

2025/01/08 05:30

〔國際新聞中心、記者陳昀／綜合報導〕中國西藏自治區七日上午接連發生至少六次強烈地震，最強的一次達芮氏規模七．一，震源深度僅約十公里，包括印度、尼泊爾、不丹等周邊地區，都感受到強震，已造成逾百人喪生。人在印度的西藏精神領袖達賴喇嘛發表聲明，表達悲痛之意。

達賴喇嘛悲痛 賴總統發文關切

總統賴清德也以英文在X平台發文表示，我們的心與受到地震影響的西藏人民及周遭地區同在。他也向罹難者家屬，表達最深切誠摯的慰問，並祈禱救難與救濟措施盡早抵達，協助災區迅速復原。

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綜合新華社、中央電視台等官方媒體報導，這一連串地震已奪走至少一二六條人命，另有一八八人受傷，逾三千棟建物倒塌毀損，目前西藏自治區已對這場強震啟動二級響應。中國國家主席習近平指示全力救災，國務院副總理張國清前往當地指揮。人民解放軍首批約二○○名官兵已抵達災區，當局並出動約一五○○名消防和救難人員。

這波大地震的震央位於喜馬拉雅山北麓、接近西藏第二大城日喀則一帶。中國地震台網中心表示，當地時間七日上午九時五分，接近尼泊爾邊界的日喀則市定日縣發生規模六．八強震；美國地質調查所則測得規模七．一。在首次強震後的三小時內，至少記錄到約五十次餘震。

日喀則是藏傳佛教重要領袖班禪喇嘛的駐錫地，其宗教地位僅次於達賴。專家指出，青藏高原南部地區同時受到南北向擠壓和東西向拉張應力作用，高原內部發育有近南北向和近東西向的兩種典型斷裂。此次地震震央位於青藏高原的拉薩地塊內部，自一九五○年以來，拉薩地塊共發生規模六以上地震廿一次，最大為二○一七年西藏米林規模六．九強震，故此次地震屬於拉薩地塊的一次能量釋放。

據報導，定日縣六．八強震的震央位於該縣措果鄉，周邊地區平均高度達四二○○公尺，而震央廿公里範圍內人口約六九○○人，分布在三個鄉共廿七個村內。

這起地震威力強大，連遠在約四百公里外的尼泊爾首都加德滿都都能感受搖晃，造成十三人輕傷。不丹首都定布，及與尼泊爾接壤的印度北部比哈邦也感受到震動，居民嚇得衝出家門逃命，目前並未傳出災情。

喀則鄰近小鎮拉孜有多家商店店面坍塌，碎石瓦礫散落街道。（法新社）

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