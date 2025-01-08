杜魯道堅持進步議程 耗盡政治魅力

加拿大總理杜魯道執政9年多來，力行「自由、平等」等進步議程，卻也導致加拿大社會弊端橫生，終於引發執政的自由黨逼宮，讓這位曾經盛極一時的政治明星只能黯然下台。圖為杜魯道2013年當選自由黨黨魁時，與已於2023年分居的妻子蘇菲（右一）和一對兒女接受歡呼。（路透檔案照）

2025/01/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕加拿大總理杜魯道在內外交迫下宣布辭職，他執政九年多來，力行「自由、平等」等進步議程，卻也因為過度堅持，導致加拿大社會弊端橫生，人民對他的愛戴逐漸轉變為不耐，自由黨政府民調支持率僅剩約廿％，終於引發執政的自由黨逼宮，讓這位曾經一呼百諾的自由派政治明星只能狼狽下台。

政府民調剩廿％

杜魯道的父親是在一九六○、七○年代擔任加國總理近十六年的老杜魯道，老杜魯道當時曾與美國歌后芭芭拉史翠珊交往，還曾與古巴領袖卡斯楚建立私人情誼，被稱為第一代「杜魯道狂熱」。相較於父親的政治光芒，曾擔任滑雪教練、調酒師、保鑣及教師的杜魯道起步較晚，二○○八年當選議員，五年後當選自由黨黨魁，並率黨贏得大選，以四十三歲之姿出任總理。

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在告別執政風格拘謹的保守黨後，主打「自由、平等、進步」政策的杜魯道，正好符合人民對改變、進步的期望，加上出眾外型，讓他成功開創第二代「杜魯道狂熱」。他首創內閣性別平權，男女閣員人數均等，並展現族裔多樣性。當被問到為什麼性別平等如此重要時，杜魯道回應：「因為現在是二○一五年」，廣獲稱頌。他也對移民和難民張開雙臂，並在一七年高呼：「多元就是我們的力量，歡迎來加拿大。」

此外，杜魯道推動的大麻合法化政策走在世界前端，還有全民牙科健保、全國托兒福利等均為創舉，又在國際上積極應對氣候變遷議題，使他深受年輕族群肯定。美國流行音樂雜誌《滾石》曾在一七年時任美國總統川普就職半年之際，邀請杜魯道擔任封面人物，並在封面上直接提問：「為什麼他不能當我們的總統？」。

然而，杜魯道廣納移民和難民導致人口成長過快，社會資源無力負擔；對大麻吸食者和犯罪者的寬容，引發治安惡化；武肺疫情期間廣發救濟金，最終造成通膨失控、國債直線上升。加國人民則陷於物價和房價太高、找不到家庭醫生、憂心盜賊猖獗的生活困境。

財長閃辭壓垮杜

儘管過去九年來，多次面臨政治風暴和道德醜聞，但直到長年盟友、前副總理兼財政部長方慧蘭去年十二月閃電辭職，指控杜魯道為了個人政治聲望、罔顧國家財政難題，終於成為壓垮杜魯道的最後一根稻草，引爆自由黨內的反彈聲浪，最終讓杜魯道選擇求去，以保全自由黨繼續執政的希望，以及他個人的政治遺產。

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