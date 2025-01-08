民怨累積 杜魯道辭總理

加拿大總理杜魯道6日召開記者會宣布，在自由黨選出下一任黨魁後，他將辭去自由黨黨魁和總理職務。（美聯社）

2025/01/08 05:30

執政逾9年 聲望越來越低

〔編譯林家宇／綜合報導〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）六日宣布，內部競爭已清楚顯現自己無法在下屆選舉中，帶領所屬的自由黨，因此將在黨的新領導人脫穎而出後，辭去總理一職，結束自二○一五年十一月就任以來近十年的領導生涯。

杜魯道在渥太華官邸召開記者會，「面對挑戰時，我不會輕易低頭認輸，尤其是為本黨和國家所進行的一場極為重要的戰鬥。但我的動機是出於我所珍視的加拿大人民利益及民主福祉」，「我真心認為，排除對我持續領導議題上的爭執，是一次降溫的契機。」

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國會開議延至三月

杜魯道提到，預計廿七日的國會開議期，將延後至三月廿四日，自由黨可在此休會期間選出新領袖。自由黨主席梅拉（Sachit Mehra）表示，將在本週召開會議啟動新黨魁選任。英國「泰晤士報」點名的四位可能繼任人選，包括前副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）、跨政府事務部長兼財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）、外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）及前加拿大銀行行長卡尼（Mark Carney）。

在野黨料將重新執政

然而，最大在野黨保守黨幾乎篤定會在開議後發動不信任動議。下議院三三八個席位中，自由黨掌握的一五○席未達多數，無法憑一己之力阻擋不信任投票通過，左傾的新民主黨也表態不再給自由黨機會。按此情況，國會大選預料將提前在春季進行。據加拿大民調及研究公司「納諾斯研究」（Nanos Research）最新數據，自由黨以廿一％支持度大幅落後保守黨的四十七％，意味著二○二二年接掌保守黨黨魁的博勵治（Pierre Poilievre）將成為新總理。

自由黨在二○一五年的聯邦大選中勝出，終結保守黨十年執政，杜魯道以四十三歲史上第二年輕之姿躍身總理，但近年其聲望不斷受到打擊，食品、住房等民生開支上漲及移民增加等問題，使他難以博得民眾青睞。針對民生用品暫時性免稅期，以及向每位公民發放二五○加幣（約五八一七台幣）支票等政策，方慧蘭批評這是「揮霍的政治花招」，不利於美國候任總統川普揚言將對加拿大發動的關稅戰，遂於去年十二月十六日提出辭呈，被視為打消杜魯道尋求第四任期念頭的重要發展。

川普發文酸杜請辭

川普聲稱，若加拿大不遏止流入美國的移民和非法藥物，就要對所有加國出口貨物課徵廿五％關稅。杜魯道宣布辭職後，川普於自家網路平台「真實社群」發文，再次提及「許多加拿大人樂於成為美國第五十一州」，聲稱杜魯道辭職的原因是他曉得「美國無法再容忍載浮載沉的加拿大所需的貿易逆差和補貼」。

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